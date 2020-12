Chuck Yeager, de eerste mens die door de geluidsmuur brak, is op 97-jarige leeftijd overleden.

Dat meldt The New York Times.

Yeager, die in 1947 met een experimenteel vliegtuig boven de Mojave woestijn zijn exploot realiseerde, werd later zo mogelijk nog beroemder. Tom Wolfe schreef een boek over hem, The Right Stuff, dat ook verfilmd werd.

Zo dadelijk meer.

