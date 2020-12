In twee jaar tijd zijn in België en Nederland 19 Mexicanen gearresteerd in 9 clandestiene labs voor de productie van de gevaarlijke synthetische drug methamfetamine. Een overzicht.

26.02.2019 - Wateringen

Methlab: in de loods van een autobedrijf

Mexicanen: Jesus (39), een personal trainer uit Sinaloa, en de broers Saul (54) en José (59)

Samengevat: Minstens een week waren de drie Mexicanen in Wateringen aan de slag. Ze verbleven in Rotterdam en werden elke ochtend naar de loods vervoerd. In het lab hielpen ze schoonmaken. Een maand voor de arrestatie was Jesus met het vliegtuig naar Nederland gekomen. Een klant van zijn sportschool had hem voorgesteld om in Nederland 'in de bouw' te gaan werken voor 2000 dollar per maand. Dat vertelde Jesus in ieder geval aan de speurders. Ook Saul en José waren intussen een aantal weken in Nederland en beweren dat hen een baan in de bouw was voorgespiegeld. De drie verklaarden ook dat ze bedreigd waren, en dat ze moesten meewerken omdat anders hun familie iets zou overkomen.

Vonnis: zes jaar gevangenisstraf (de drie zijn in beroep gegaan)

10.05.2019 - Moerdijk

Methlab: in binnenvaartschip de Arsianco, aangemeerd in de haven

Mexicanen: de broers Victor Manuel (27) en Ivan Diego (24) uit Durango en Candelario (38) uit Sinaloa. Ivan Diego zegt dat hij en Victor Manuel in Mexico werkten in een groentehandel. Op het Facebook-profiel van Victor Manuel vinden we daarvan geen spoor; wel is te zien hoe hij op één Facebook-foto een revolver aan zijn riem draagt.

Samengevat: Zeven maanden voor hun arrestatie waren de drie Mexicanen met een rechtstreekse vlucht vanuit Mexico naar Nederland gekomen. Iemand had hen in Nederland een vage job aangeboden voor 3000 euro per maand. De politie betrapt hen op het moment dat ze in het lab een vloeistof aan het overhevelen zijn. De agenten treffen bij de Mexicanen verschillende telefoons aan. Daarop staan foto's en films gerelateerd aan het productieproces op de boot. Er staan ook WhatsApp-berichten op van een Mexicaans nummer, mét instructies over ingrediënten, labmateriaal en het mengen van stoffen. Wie achter de WhatsApp-contacten 'Angel', 'Chayo' en 'Patrona' schuilgaat, zeggen de Mexicanen niet.

Vonnis: vier jaar gevangenisstraf

2.06.2019 - Den Haag

Methlab: in een studio op de eerste verdieping

Mexicaan: 1 (naam en leeftijd niet vrijgegeven)

Samengevat: Dit methlab in het centrum van Den Haag werd ontdekt nadat omwonenden een vreemde geur hadden geroken.

6.06.2019 - Wuustwezel

Methlab: in een verlaten varkensstal

Mexicanen: Luis (54, Argentijn maar geboren in Mexico), Edgar (28) en Hubert (27)

Samengevat: Luis verbleef al een hele tijd in Nederland en zegt dat hij in een park in Amsterdam werd gerekruteerd door een zekere Josez uit Panama om voor 3000 tot 4000 euro te gaan 'schoonmaken en afval opruimen'. Edgar verklaart dat hij naar Europa kwam omdat de omstandigheden in Mexico niet goed waren. Via zijn Mexicaanse vriend Pablo N. kwam hij naar eigen zeggen in contact met Felip, een Dominicaan die in Nederland een schoonmaakjob aanbood. Edgar ging in op het aanbod, samen met Hubert. Met een Spaans toeristenvisum reisden ze naar Europa.

De drie logeerden in Nederland, waar ze instructies kregen van andere leden van de organisatie, en werden door een Belg opgehaald en afgezet in Wuustwezel. Daar moesten ze vaten, recipiënten, handschoenen en dna verwijderen. Op het moment van hun arrestatie waren ze volgens het vonnis al enkele weken bij het labo betrokken.

Vonnis: vier jaar gevangenisstraf

8.05.2020 - Achter-Drempt

Methlab: in een schuur

Mexicaan: Fernando (30), een waterdistributeur uit Ocampa, vader van drie kinderen

Samengevat: Tijdens de politie-inval ligt Fernando te slapen in een trailer op het domein. Zijn dna zit op een gelaatsmasker aangetroffen in het lab. Fernando was zeven maanden eerder afgezakt van Mexico naar Spanje. Vanuit Spanje reisde hij door naar Nederland. Aan de rechtbank vertelt hij dat iemand hem in Mexico op café een baan in Europa had aangeboden. Verder beroept hij zich op zijn zwijgrecht. Volgens zijn advocaat is Fernando voorgelogen en werd hij uitgebuit als moderne slaaf.

Vonnis: vier jaar gevangenisstraf

6.06.2020 - Herwijnen

Methlab: in een boerderijstal

Mexicanen: F. (26) en M. (45).

Samengevat: De Mexicanen woonden in een caravan op het erf. Ze zeggen dat ze gedwongen werden om in Europa te komen werken. Hun advocaat spreekt van mensenhandel. Uit het onderzoek blijkt dat ze al minstens vier maanden in Herwijnen actief waren. De politie heeft immers hun versleutelde telefoonverkeer kunnen uitpluizen. Ze maakten daarvoor gebruik van EncroChat.

Proces: loopt voor de rechtbank van Arnhem

27.10.2020 - Emst

Methlab: in een voormalig restaurant- annex-partycentrum

Mexicanen: 37 en 38 jaar

Samengevat: De eigenaar had het pand verhuurd aan een jongeman, die het op zijn beurt had onderverhuurd aan een Rus. In amper twee weken tijd bleek het lab opgezet.

1.11.2020 - Vroomshoop

Methlab: in een sportschool

Mexicanen: 21 en 38 jaar

Samengevat: Achter een donkerbruine, loodzware antieke kast in de sportschool zit een geheime ruimte vol labmateriaal, grondstoffen en een partij meth. Een paar dagen voor de inval was informatie binnengelopen dat er verdachte zaken gebeurden in de sportschool.

30.11.2020 - Westdorpe

Methlab: in een loods

Mexicanen: 39 en 48 jaar

Samengevat: Op enkele kilometers van de Belgisch-Nederlandse grens valt de politie rond middernacht binnen in een loods achter een woning in Westdorpe. Naast twee Mexicanen worden ook drie Dominicanen gearresteerd. De politie kwam het drugslaboratorium op het spoor 'na een tip'.

The Cartel Project © Forbidden Stories

Methlab: in de loods van een autobedrijf Mexicanen: Jesus (39), een personal trainer uit Sinaloa, en de broers Saul (54) en José (59) Samengevat: Minstens een week waren de drie Mexicanen in Wateringen aan de slag. Ze verbleven in Rotterdam en werden elke ochtend naar de loods vervoerd. In het lab hielpen ze schoonmaken. Een maand voor de arrestatie was Jesus met het vliegtuig naar Nederland gekomen. Een klant van zijn sportschool had hem voorgesteld om in Nederland 'in de bouw' te gaan werken voor 2000 dollar per maand. Dat vertelde Jesus in ieder geval aan de speurders. Ook Saul en José waren intussen een aantal weken in Nederland en beweren dat hen een baan in de bouw was voorgespiegeld. De drie verklaarden ook dat ze bedreigd waren, en dat ze moesten meewerken omdat anders hun familie iets zou overkomen. Vonnis: zes jaar gevangenisstraf (de drie zijn in beroep gegaan) Methlab: in binnenvaartschip de Arsianco, aangemeerd in de haven Mexicanen: de broers Victor Manuel (27) en Ivan Diego (24) uit Durango en Candelario (38) uit Sinaloa. Ivan Diego zegt dat hij en Victor Manuel in Mexico werkten in een groentehandel. Op het Facebook-profiel van Victor Manuel vinden we daarvan geen spoor; wel is te zien hoe hij op één Facebook-foto een revolver aan zijn riem draagt. Samengevat: Zeven maanden voor hun arrestatie waren de drie Mexicanen met een rechtstreekse vlucht vanuit Mexico naar Nederland gekomen. Iemand had hen in Nederland een vage job aangeboden voor 3000 euro per maand. De politie betrapt hen op het moment dat ze in het lab een vloeistof aan het overhevelen zijn. De agenten treffen bij de Mexicanen verschillende telefoons aan. Daarop staan foto's en films gerelateerd aan het productieproces op de boot. Er staan ook WhatsApp-berichten op van een Mexicaans nummer, mét instructies over ingrediënten, labmateriaal en het mengen van stoffen. Wie achter de WhatsApp-contacten 'Angel', 'Chayo' en 'Patrona' schuilgaat, zeggen de Mexicanen niet. Vonnis: vier jaar gevangenisstraf Methlab: in een studio op de eerste verdiepingMexicaan: 1 (naam en leeftijd niet vrijgegeven) Samengevat: Dit methlab in het centrum van Den Haag werd ontdekt nadat omwonenden een vreemde geur hadden geroken.Methlab: in een verlaten varkensstal Mexicanen: Luis (54, Argentijn maar geboren in Mexico), Edgar (28) en Hubert (27) Samengevat: Luis verbleef al een hele tijd in Nederland en zegt dat hij in een park in Amsterdam werd gerekruteerd door een zekere Josez uit Panama om voor 3000 tot 4000 euro te gaan 'schoonmaken en afval opruimen'. Edgar verklaart dat hij naar Europa kwam omdat de omstandigheden in Mexico niet goed waren. Via zijn Mexicaanse vriend Pablo N. kwam hij naar eigen zeggen in contact met Felip, een Dominicaan die in Nederland een schoonmaakjob aanbood. Edgar ging in op het aanbod, samen met Hubert. Met een Spaans toeristenvisum reisden ze naar Europa. De drie logeerden in Nederland, waar ze instructies kregen van andere leden van de organisatie, en werden door een Belg opgehaald en afgezet in Wuustwezel. Daar moesten ze vaten, recipiënten, handschoenen en dna verwijderen. Op het moment van hun arrestatie waren ze volgens het vonnis al enkele weken bij het labo betrokken. Vonnis: vier jaar gevangenisstraf Methlab: in een schuur Mexicaan: Fernando (30), een waterdistributeur uit Ocampa, vader van drie kinderen Samengevat: Tijdens de politie-inval ligt Fernando te slapen in een trailer op het domein. Zijn dna zit op een gelaatsmasker aangetroffen in het lab. Fernando was zeven maanden eerder afgezakt van Mexico naar Spanje. Vanuit Spanje reisde hij door naar Nederland. Aan de rechtbank vertelt hij dat iemand hem in Mexico op café een baan in Europa had aangeboden. Verder beroept hij zich op zijn zwijgrecht. Volgens zijn advocaat is Fernando voorgelogen en werd hij uitgebuit als moderne slaaf. Vonnis: vier jaar gevangenisstraf Methlab: in een boerderijstal Mexicanen: F. (26) en M. (45). Samengevat: De Mexicanen woonden in een caravan op het erf. Ze zeggen dat ze gedwongen werden om in Europa te komen werken. Hun advocaat spreekt van mensenhandel. Uit het onderzoek blijkt dat ze al minstens vier maanden in Herwijnen actief waren. De politie heeft immers hun versleutelde telefoonverkeer kunnen uitpluizen. Ze maakten daarvoor gebruik van EncroChat. Proces: loopt voor de rechtbank van Arnhem Methlab: in een voormalig restaurant- annex-partycentrum Mexicanen: 37 en 38 jaar Samengevat: De eigenaar had het pand verhuurd aan een jongeman, die het op zijn beurt had onderverhuurd aan een Rus. In amper twee weken tijd bleek het lab opgezet. Methlab: in een sportschool Mexicanen: 21 en 38 jaar Samengevat: Achter een donkerbruine, loodzware antieke kast in de sportschool zit een geheime ruimte vol labmateriaal, grondstoffen en een partij meth. Een paar dagen voor de inval was informatie binnengelopen dat er verdachte zaken gebeurden in de sportschool. Methlab: in een loods Mexicanen: 39 en 48 jaar Samengevat: Op enkele kilometers van de Belgisch-Nederlandse grens valt de politie rond middernacht binnen in een loods achter een woning in Westdorpe. Naast twee Mexicanen worden ook drie Dominicanen gearresteerd. De politie kwam het drugslaboratorium op het spoor 'na een tip'.