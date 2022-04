In gesprek met tijdschrift en podcast Current Affairs geeft linguïst, links denker en antioorlogsveteraan Noam Chomsky (93) zijn visie op de oorlog in Oekraïne. Er zijn twee mogelijkheden, zegt hij, een oorlog die tot de vernietiging van Oekraïne en misschien de wereld leidt, ofwel een lelijk compromis. Dat laatste vindt hij 'meer humaan'.

'Op dit ogenblik', aldus Chomsky in Current Affairs, 'hoor je heroïsche verklaringen van Congresleden of specialisten in buitenlandse politiek die een no-fly zone willen installeren om Oekraïne te verdedigen. Gelukkig is er één vredehandhavende macht in de VS-regering, dat is het Pentagon (het ministerie van Defensie, red.). Dat spreekt tot dusver zijn veto uit over de heroïsche verklaringen van Congresleden ...'

'In deze wereld zijn er twee opties met betrekking tot Oekraïne. Zoals we weten is één optie een onderhandelde regeling, die Poetin een ontsnapping zal bieden, een lelijke regeling. Is die binnen bereik? Dat weten we niet, we kunnen dat slechts uitvissen door het te proberen, en we weigeren te proberen. De andere optie bestaat erin expliciet duidelijk te maken dat Poetin en de kleine kring van mannen rondom hem geen ontsnappingsmogelijkheid hebben, jullie gaan naar een oorlogstribunaal wat je ook doet. Wat betekent dat? Het wil zeggen: doe zo verder, verniel Oekraïne en legt de basis voor een terminale oorlog'.

'Dat zijn de twee opties: en we kiezen de tweede en slaan ons op de borst voor heroïsme'. Chomsky citeert gewezen VS-ambassadeur in Saoedi-Arabië Chas Freeman: 'We bevechten Rusland tot de laatste Oekraïner.'

Escalatie vs lelijk vergelijk

'Ik zou Zelinsky niet bekritiseren', zegt hij, 'Hij handelt met grote moed, grote integriteit. Je kunt hem begrijpen en sympathiseren met zijn positie. Maar het Pentagon heeft het wijzere standpunt. Ja, we kunnen in de oorlog stappen. We zouden Zelensky kunnen voorzien van straaljagers en geavanceerde wapens. Vrij snel zou Poetin de aanval op Oekraïne radicaal escaleren en het land van de kaart vegen, wat hij kan doen. Hij zou de aanvoerlijnen voor onze wapens aanvallen. En wij zouden in een oorlog belanden, dat zou een kernoorlog worden die ons allemaal uitroeit.'

'Ik bekritiseer Zelensky dus niet ... Maar je kunt ook aandacht hebben voor de realiteit van de wereld. We kunnen dus Rusland bevechten tot de laatste Oekraïner. En ja, die politiek kunnen we nastreven met de mogelijkheid van een kernoorlog. Of we kunnen de realiteit onder ogen komen dat het enige alternatief bestaat in een diplomatieke overeenkomst, die lelijk zal zijn. Ze zal Poetin en zijn kring een nooduitgang bieden. Ze zal zeggen: hier is hoe je weg kunt zonder Oekraïne te vernietigen en de rest van de wereld op weg te zetten naar vernietiging.'

'We weten dat de basis de neutralisering van Oekraïne is, een regeling voor de Donbas regio, met een hoog niveau van autonomie, misschien binnen een federale structuur in Oekraïne. We erkennen, of je het nu graag hebt of niet, dat de Krim niet op tafel zal liggen. Misschien is dit niet naar je meug. Het is misschien niet naar je meug dat er morgen een orkaan passeert, maar dat voorkom je niet door te zeggen: 'Ik houd niet van orkanen' of 'ik erken geen orkanen'. Je kunt er heldhaftige verklaringen over afleggen hoe je niet houdt van orkanen. Maar daar heeft niemand wat aan'.

Het lelijk vergelijk noemt hij de 'meer humane' van de twee opties.

