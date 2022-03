De Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi heeft opgeroepen tot terughoudendheid in de oorlog in Oekraïne.

Hij benadrukte dat het voor het oplossen van complexe vraagstukken van groot belang is om het hoofd koel te houden en rationeel te blijven.

Er moet 'geen olie op het vuur worden gegooid' want dat zou de situatie alleen maar verergeren, aldus Wang Yi op een persconferentie in de marge van het jaarlijkse Volkscongres in Peking.

Peking prijst partnerschap

Hij pleitte voorts voor humanitaire hulp en prees het 'strategische partnerschap' tussen China en Rusland. 'De vriendschap tussen de twee volkeren is onverwoestbaar en de toekomstperspectieven voor de samenwerking zijn immens', klonk het.

De minister voegde er tot slot aan toe dat China 'indien nodig' bereid is om deel te nemen aan de internationale bemiddeling om het conflict in Oekraïne op te lossen.

Positie

China heeft tot hiertoe de invasie van Rusland in Oekraïne niet veroordeeld.

Peking had daarentegen wel scherpe kritiek op de VS, bekritiseerde de uitbreiding van de NAVO naar het oosten en verwees ook naar de veiligheidsbelangen van Rusland.

