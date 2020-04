Chinese mensenrechtenadvocaat Wang Quanzhang vrijgelaten

In China is de prominente mensenrechtenadvocaat Wang Quanzhang vrijgelaten. Dat heeft zijn vrouw Li Wenzu gemeld op Twitter. Ze zegt dat ze haar man aan de telefoon heeft gehad. Tijdens het gesprek zei Wang dat hij in zijn huis in Jinan zit.

Li Wenzu, de echtgenote van Wang Quanzhang © Reuters