China wil met harde hand Taiwan én het Westen in zijn greep krijgen

China wordt almaar ongeduldiger over de hereniging met het zuidelijke eiland Taiwan. Dat doet het land niet langer met de zachte hand. Het grijpt naar sharp power, het infiltreert en manipuleert. Overal ter wereld moet 'het Chinese verhaal goed worden verteld'. Niet alleen regeringen maar ook bedrijven en academici moeten een kant kiezen.

'Het loutere bestaan van Taiwan als een confucianistische maatschappij met een bloeiende liberale democratie is een internationale schande voor de Chinese Communistische Partij (CCP)', zo schreef de Indiase onderzoeker Sonam Palden, een belangrijk China-expert, onlangs in de Taipei Times. 'Peking argumenteert dat de Chinese cultuur en waarden onverenigbaar zijn met een democratisch model. Daarom toont het zich ongeduldig over een hereniging met het eiland.'

...