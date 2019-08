De USS Green Bay en de USS Lake Eri hadden normaal gezien 'in de loop van de komende weken' Hongkong moeten aandoen, zo meldt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Verdere details werden niet gegeven. De Amerikanen verwijzen voor meer informatie naar Peking.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo had dinsdagmorgen plaatselijke tijd in New York nog een ontmoeting met de Chinese topdiplomaat Yang Jiechi. Na dat onderhoud deelde het Amerikaanse buitenlandministerie in een opvallend korte mededeling mee dat beiden een 'brede gedachtenwisseling' hadden over de betrekkingen tussen de VS en China. `

De verhouding tussen de twee economische grootmachten is de laatste tijd erg gespannen, onder meer als gevolg van de bittere handelsstrijd tussen Washington en Peking. Daarnaast is er in China ook onvrede over een ontmoeting van een Amerikaanse diplomate met de activisten in Hongkong, een demarche die door de Chinezen al werd bekritiseerd als een 'ongepaste inmenging'.