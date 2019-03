China houdt alle Boeings 737 MAX 8 aan de grond

De Chinese luchtvaartautoriteiten verwijzen ook naar het ongeval met een Boeing van hetzelfde type van de Indonesische luchtvaartmaatschappij Lion Air. Bij de crash van dat toestel lieten in oktober 189 mensen het leven.

Beide ongevallen vertonen volgens de CAAC overeenkomsten. Zo ging het in de twee gevallen om nieuwe toestellen die slechts enkele minuten na het opstijgen neerstortten.

Het verbod wordt maandag van kracht om 18 uur Chinese tijd (10 uur GMT) en moet volgens Peking 'de veiligheid van de vluchten garanderen'. Het type vliegtuig wordt ingezet door de maatschappijen Air China, China Eastern Airlines en China Southern Airlines.

Ethiopian Airlines zet Boeings 737 MAX na de crash van zondag tijdelijk op non-actief

Luchtvaartmaatschappij Ethiopian Airlines houdt al haar toestellen van het type Boeing 737 MAX na de crash van zondag aan de grond. 'Als gevolg van het tragische ongeval met (vlucht) ET 302 (...) heeft Ethiopian Airlines besloten om, vanaf 10 maart en tot nader order, haar vloot van Boeings 737 MAX te immobiliseren', zo laat de maatschappij in een communiqué via Twitter weten.

Bij het ongeval met een toestel van Ethiopian Airlines kwamen alle 157 inzittenden om het leven.

Boeing stuurt team naar crash

De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing stuurt een technisch team naar de plaats waar een Boeing-passagiersvliegtuig van luchtvaartmaatschappij Ethiopian Airlines is neergestort. Daarbij kwamen alle 157 inzittenden om het leven.

In een verklaring op de bedrijfswebsite drukt de vliegtuigbouwer zijn medeleven uit met de nabestaanden van de passagiers en bemanningsleden. Boeing stuurt een technisch team ter plaatse 'om technische steun te leveren' onder de leiding van het 'Ethiopia Accident Investigation Bureau' en de Amerikaanse transportwaakhond NTSB. Het toestel van Ethiopian Airlines was een Boeing 737 MAX 8. Na de crash legden de Ethiopische luchtvaartmaatschappij en China hun vliegtuigen van dat type aan de ketting.