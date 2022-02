China gaat dit jaar meer steenkool gebruiken om energie op te wekken, zo kondigt premier Li Keqiang aan. Het land verwacht dat de economische groei verder zal aantrekken en wil vermijden dat het net als vorig jaar te kampen zou hebben met stroomonderbrekingen.

Dat gekozen wordt voor steenkool, de meest vervuilende energiebron, is niet meteen een verrassing. De energiecentrales in de tweede economie ter wereld draaiden vorig jaar al voor 60 procent op steenkool. Het gebruik van steenkool steeg ook met 4,7 procent tegenover 2020. Afgelopen zomer waren er wel herhaaldelijk stroomonderbrekingen, door de haperende toevoer van steenkool. Intussen is de situatie gestabiliseerd.

Nu wijst de Chinese premier op het belang van de bevoorradingszekerheid en dus zal er meer steenkool aangevoerd worden. De steenkoolcentrales zullen op volle capaciteit draaien, klonk het. Precieze cijfers werden er niet genoemd. De voorbije maanden werden ook al een aantal steenkoolmijnen in China heropend. Milieu-organisaties reageren bezorgd, door de impact van steenkool op het klimaat. President Xi Jinping had eerder nog beloofd dat zijn land -de grootste vervuiler ter wereld- de CO2-uitstoot voor 2030 zou verminderen.

Dat gekozen wordt voor steenkool, de meest vervuilende energiebron, is niet meteen een verrassing. De energiecentrales in de tweede economie ter wereld draaiden vorig jaar al voor 60 procent op steenkool. Het gebruik van steenkool steeg ook met 4,7 procent tegenover 2020. Afgelopen zomer waren er wel herhaaldelijk stroomonderbrekingen, door de haperende toevoer van steenkool. Intussen is de situatie gestabiliseerd. Nu wijst de Chinese premier op het belang van de bevoorradingszekerheid en dus zal er meer steenkool aangevoerd worden. De steenkoolcentrales zullen op volle capaciteit draaien, klonk het. Precieze cijfers werden er niet genoemd. De voorbije maanden werden ook al een aantal steenkoolmijnen in China heropend. Milieu-organisaties reageren bezorgd, door de impact van steenkool op het klimaat. President Xi Jinping had eerder nog beloofd dat zijn land -de grootste vervuiler ter wereld- de CO2-uitstoot voor 2030 zou verminderen.