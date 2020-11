China heeft vrijdag de Democraat Joe Biden gefeliciteerd met zijn overwinning bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De felicitaties komen er bijna een week nadat de tegenstander van Donald Trump uitgeroepen werd als winnaar.

'We respecteren de keuze van de Amerikaanse bevolking. We wensen Biden en (de verkozen vicepresident, nvdr) Harris proficiat', verklaarde Wang Wenbin van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken.

Eerder reageerde Peking terughoudend op de zege van Biden. (Wij hebben er kennis van genomen dat Biden zich tot winnaar heeft uitgeroepen. Ons begrip is dat het resultaat van de verkiezing zal worden bepaald in overeenstemming met de Amerikaanse wetten en procedures', klonk het toen.

'We respecteren de keuze van de Amerikaanse bevolking. We wensen Biden en (de verkozen vicepresident, nvdr) Harris proficiat', verklaarde Wang Wenbin van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken. Eerder reageerde Peking terughoudend op de zege van Biden. (Wij hebben er kennis van genomen dat Biden zich tot winnaar heeft uitgeroepen. Ons begrip is dat het resultaat van de verkiezing zal worden bepaald in overeenstemming met de Amerikaanse wetten en procedures', klonk het toen.