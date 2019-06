China doorbreekt censuur en reageert op bloedig Tiananmenprotest 30 jaar geleden

De Chinese minister van Defensie Wei Fenghe vindt dat zijn land in 1989 de juiste beslissing heeft genomen toen het protest op het Tiananmenplein in Peking op bloedige wijze de kop in werd gedrukt.

Een man draagt een gezichtsmasker op het Tiananmenplein in China, 28 maart 2018.