China heeft vrijdag zijn meest geavanceerde experimentele kernfusiereactor geactiveerd. Dat meldt staatsagentschap Xinhua. China zet zo een grote stap voorwaarts in de zoektocht naar energie met lage CO2-uitstoot.

China, dat van alle landen ter wereld de grootste uitstoot kent, creëerde zijn groei grotendeels op basis van fossiele brandstoffen. Ieder jaar blijft China ook zeer vervuilende nieuwe steenkoolcentrales bouwen. Maar China is ook het land dat wereldwijd het meest investeert in hernieuwbare energie.

In zijn zoektocht naar een energiebron met een lage uitstoot experimenteert het met kernfusie. Voorstanders beschouwen dat als de energiebron van de toekomst, omdat ze oneindig is, net als de zon, en afval noch broeikasgassen produceert.

China beschikt over de Tokamak HL-2M-reactor, de meest performante van het land, in de provincie Sichuan. Het is een magnetische kamer die een fenomenale warmte genereert, met het doel om atoomkernen samen te smelten. In de reactor kan de temperatuur oplopen tot meer dan 150 miljoen graden Celsius, zegt Xinhua. Dat is tien keer de warmte in de kern van de zon. De reactor zal een 'essentiële technische steun bieden aan China' omwille van ITER, het internationale onderzoeksproject met experimentele fusiereactors, zegt ingenieur Yang Qingwei, volgens Xinhua.

Kernfusie elders

Het onderzoek naar kernfusie is niet nieuw. De magnetische kamers zijn oorspronkelijk bedacht in de Sovjet-Unie. Hun benaming, 'tokamak', stamt uit het Russisch. Er zijn ook 'tokamaks' gebouwd in Europa, de Verenigde Staten, Japen en Zuid-Korea. Die nucleaire 'fusie', waarvan het principe al gebruikt werd voor de atoombom, is niet te verwaren met de 'splijting' van atomen, op basis waarvan traditionele kerncentrales werken. De moeilijkheid is om de temperaturen op een duurzame wijze te behouden en ze in resistente materialen vast te houden.

Frankrijk startte in juli in Saint-Paul-lès-Durance met de bouw van een gigantische fusiereactor voor het ITER-project. Doel is om 150 miljoen graden Celsius op te wekken, maar de eerste tests worden niet voor 2025 verwacht.

