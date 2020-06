De Amerikaanse econoom Nouriel Roubini gelooft niet in snel economisch herstel. Hij voorspelt een zomer van onlusten in de VS.

Nouriel Roubini (62) is hoogleraar economie aan de Universiteit van New York. Eerder voorspelde hij al de barst van de vastgoedbubbel en de financiële crisis van 2008. Nu ziet hij de rampzalige economische gevolgen van de coronacrisis.

...

Nouriel Roubini (62) is hoogleraar economie aan de Universiteit van New York. Eerder voorspelde hij al de barst van de vastgoedbubbel en de financiële crisis van 2008. Nu ziet hij de rampzalige economische gevolgen van de coronacrisis. Corona heeft de wereldeconomie de das omgedaan, miljoenen mensen zijn hun job kwijt. Is deze crisis te vergelijken met de grote depressie van de jaren dertig? Nouriel Roubini: Nu is het erger. In 1929 duurde het jaren voor de gevolgen van de crisis ten volle zichtbaar werden. De ellende kwam in slow motion. Deze keer is de hele wereldeconomie in enkele weken tijd stilgevallen. Alleen al in Amerika hebben meer dan 40 miljoen mensen zich als werkloos opgegeven. Veel mensen denken dat alles snel weer beter wordt, maar ze vergissen zich. Ondanks alle steunmaatregelen? In mei werden in Amerika 2,5 miljoen nieuwe jobs gecreëerd. Roubini: Maar 42 miljoen mensen hebben geen werk. Na zo'n inzinking komt er vast wel een heropleving, maar die zal de verliezen nooit kunnen compenseren. De Amerikaanse conjunctuur zal eind juni 2021 nog onder het niveau van begin 2020 liggen. De beurs ziet dat anders. Aandelen staan bijna even hoog genoteerd als begin dit jaar. Roubini: Op Wall Street geven de grote concerns de toon aan. Banken en technologiereuzen zullen overleven omdat de staat ze nooit laat vallen. Na een besparingsronde met ontslagen vergroten zij nog hun macht. Maar kleine en middelgrote bedrijven gaan failliet. In New York zullen gewone restaurants de deuren sluiten, maar McDonald's zal overleven. Bovendien is 90 procent van de aandelen in handen van de rijkste 10 procent van de Amerikanen. 40 procent heeft nog geen 400 dollar in huis voor noodsituaties. En zo'n noodsituatie maken we nu mee. Het systeem is rot, de mensen komen op straat. Verliest Donald Trump daardoor kansen bij de volgende verkiezingen? Roubini: Volgens mij niet. Trump zal moeilijk uit Washington weg te krijgen zijn. Ook al verliest hij de steun van de witte arbeidersklasse, hij zal ofwel krap een meerderheid halen of krap verliezen en dat resultaat niet aanvaarden. U denkt hij zich in het Witte Huis zal verschansen? Roubini: Natuurlijk. Trump zal geen hertelling van de stemmen eisen, maar de schuld op de Chinezen, de Russen, de zwarten of de immigranten steken en zich als de dictator van een bananenrepubliek gedragen. Hij zal zijn aanhangers onder de wapenen roepen, er lopen genoeg fascisten rond met een geweer. In Europa zal de Britse regering de EU niet vragen om een verlenging van de overgangsperiode: op 1 januari 2021 stappen de Britten eruit. Sturen ze aan op een harde brexit? Roubini: Ja. Londen wil geen vrijhandelsakkoord zoals tussen de EU en Canada - wat waanzin is. De tolgrens is een catastrofe voor het goederenverkeer, voor de Europese beurzen en voor de economie, vooral voor de Britse economie. Is er nog enige hoop? Roubini: De jaren 2020 zullen getekend worden door verderf en catastrofes. Maar daarna wordt de wereldeconomie misschien duurzamer.