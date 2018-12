CFO Huawei wordt vrijgelaten op borg

Meng Wanzhou werd op 1 december opgepakt op de luchthaven van het Canadese Vancouver, op verdenking van het schenden van de Amerikaanse sancties tegen Iran.

De VS wilden haar uitlevering, China reageerde woedend. Peking beschuldigde de Canadese autoriteiten er onder meer van de mensenrechten te schenden door de 46-jarige manager niet de nodige medische zorgen toe te dienen in de gevangenis. De zakenvrouw zou al jarenlang lijden aan hoge bloeddruk. Als vergelding werd in China dinsdag een voormalige Canadese diplomaat opgepakt.

Maar de CFO van Huawei is nu vrijgelaten na het betalen van een borgsom van 10 miljoen Canadese dollar. Volgens de rechter is het risico dat ze op de vlucht zou slaan naar haar thuisland beperkt door de voorwaarden die haar advocaten hadden voorgesteld. Het ging onder meer om het inleveren van al haar paspoorten en het dragen van een enkelband.