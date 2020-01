Lev Parnas, een partner van de advocaat van de Amerikaanse president Donald Trump, beschuldigt de president ervan te liegen toen hij zei dat hij niet wist wat zijn advocaat Rudy Giuliani en Parnas in Oekraïne deden. Volgens Parnas was de president op de hoogte van de inspanningen om Oekraïne onder druk te zetten om een onderzoek te voeren naar gewezen vicepresident Joe Biden en zijn zoon Hunter.

Parnas deed zijn uitspraken in een interview met de zender MSNBC. "Ik zou niets doen zonder instemming van Rudy Giuliani of de president", zei hij. "President Trump wist exact wat er gaande was."

De president ontkende dat hij wist wie Parnas was, nadat Parnas en een andere partner van Giuliani, Igor Fruman, waren aangeklaagd voor schendingen van de campagnefinanciering in oktober. Er bestaan weliswaar foto's van de drie mannen.

Volgens Parnas had hij de opdracht gekregen van Giuliani om de Oekraïense functionarissen te melden dat alle Amerikaanse hulp aan Oekraïne zou worden ingehouden, als Kiev geen onderzoek naar de Bidens zou aankondigen. Hij stelde ook dat het onderzoek bedoeld was om schadelijke informatie over Biden op te duiken, die de Democratische nominatie nastreeft om Trump uit te dagen bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Parnas zei nog dat hij werkte als deel van het juridische team van Trump. Giuliani zou aan Oekraïne hebben gezegd dat Parnas werkte voor Trump. Nog volgens Parnas moest vicepresident Mike Pence een akoord bewerkstelligen met Kiev tijdens een vergadering begin september. Pence zou de eedaflegging van de Oekraïense president Volodimir Zelenski bijwonen, maar die trip werd afgelast omdat Trump kwaad was dat Kiev nog geen onderzoek had aangekondigd.

Parnas gaf geen bewijzen voor zijn beschuldigingen aan het adres van Trump en zijn administratie. Het Witte Huis reageerde woensdagavond nog niet, aldus het financieel nieuwsagentschap Bloomberg.

Het interview is uitgezonden op dezelfde dag dat de Democratische leden van het Huis van Afgevaardigden naar de Senaat stapten om de twee impeachment-artikels tegen Trump te overhandigen. De Democraten stellen dat Trump zijn ambt heeft misbruikt om Oekraïne onder druk te laten zetten om het onderzoek naar Biden en zijn zoon te laten aankondigen. De Democraten beschuldigen Trump ook van belemmering van het Congres.

