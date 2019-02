Catalaanse separatisten blokkeren uit protest tegen proces

Volgens de wegendiensten in de regio is een twintigtal wegen onderbroken, in het bijzonder de A7 die Spanje met Frankrijk verbindt en de A2 tussen Barcelona en de hoofdstad Madrid. Ook de belangrijkste toegangswegen tot de Catalaanse hoofdstad zijn geblokkeerd. Demonstranten hebben op twee spoorlijnen ook het treinverkeer gehinderd, aldus de spoorwegen.

Tot de staking is opgeroepen door de kleine, separatistische, vakbond CSJ om te protesteren tegen het proces dat vorige week in Madrid is begonnen tegen twaalf separatistische leiders in verband met hun poging om de regio af te scheuren van Spanje. De staking geniet steun van de separatistische partijen en organisaties, maar niet de grote vakbonden. De werkgevers gewagen van een politieke staking wat in Spanje is verboden. Zonder formeel op te roepen tot staking heeft de regionale regering al haar voor donderdag geplande activiteiten geannuleerd.