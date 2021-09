De Katholieke bisschoppen van Canada hebben vrijdag formeel hun verontschuldigingen aangeboden aan de inheemse volkeren voor zwaar misbruik in hun internaten. De voorbije maanden werden honderden anonieme graven ontdekt bij voormalige scholen.

Tot het einde van de vorige eeuw werden zowat 150.000 inheemse kinderen naar 139 internaten gestuurd, waar ze gedwongen geïsoleerd werden van hun familie, taal en cultuur. Ze werden er vaak slachtoffer van ondervoeding en fysiek en seksueel misbruik.

De Katholieke kerk in Canada heeft nu verontschuldigingen aangeboden. De bisschoppen erkennen 'het lijden in de internaten' en de 'zware misbruiken begaan door sommige leden' van de Katholieke gemeenschap. 'Verschillende religieuze gemeenschappen en katholieke bisdommen waren deel van het systeem dat heeft geleid tot de onderdrukking van inheemse talen, cultuur en spiritualiteit, zonder respect voor de rijkdom van de geschiedenis, tradities en wijsheid van de autochtone volkeren', luidt het in een schriftelijke mededeling.

Bij voormalige katholieke internaten in Canada zijn de voorbije maanden meer dan duizend anonieme graven ontdekt. Verschillende inheemse groepen vroegen om verontschuldigingen van de paus. In december zal die in Rome een delegatie van de inheemse bevolking ontvangen. Op 30 september is er in Canada voor het eerst een 'Nationale dag voor waarheid en verzoening', ter ere van de verdwenen kinderen en de overlevers van de internaten.

