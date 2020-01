Zaterdag is het negen jaar geleden dat de revolutie in Egypte uitbrak. De politie staat paraat op strategische locaties in het stadscentrum. Er wordt gesproken over mogelijke protesten maar weinig gewone Egyptenaren voelen zich daartoe geroepen.

Bij het politiebureau in Doqqi, een wijk in Caïro op twintig minuten lopen van het Tahrirplein, staan vrijdagochtend meerdere politieauto's en gepantserde busjes klaar om uit te rijden. Agenten, die er met Kalasjnikovs in de aanslag en bivakmutsen op hun hoofd meer uitzien als soldaten, houden de wacht. Twee hogere officieren in uniform hebben stapels vellen in hun hand, en zijn druk bezig aanwijzingen te geven. Meer busjes en auto's komen de straat van het politiebureau uit om zich, na het ontvangen van instructies, over de stad te verspreiden.

Het is vandaag de dag vóór het negende jubileum van de 25 januari-revolutie, en Egypte staat op scherp. Hoewel weinig Egyptenaren verwachten dat het jubileum aanleiding zal zijn voor demonstraties, laat staan dat ze zelf van plan zijn de straat op te gaan, neemt de politie de kans op protesten zeer serieus. Ze zijn en masse uitgetrokken om strategische locaties in het stadscentrum in te nemen, en staan zwaar bewapend klaar om enige onrust meteen de kop in te drukken.

Politie doorzoekt appartementen

Veiligheidsmaatregelen zijn al enkele weken in volle gang. De politie is appartementen in en rond het stadscentrum langsgegaan, soms alleen om identiteitsbewijzen te controleren, soms om de appartementen grondig te doorzoeken om politieke activiteiten op te sporen.

Sommige bewoners kiezen ervoor om deze dagen bij vrienden of familie buiten het centrum te verblijven. Vorige week vrijdag al moesten waterpijp-cafés in de omgeving van het Tahrirplein hun deuren gesloten houden, om samenscholingen van grote groepen jongeren te voorkomen. Ook vandaag (vrijdag) zijn de cafés gesloten en is een groot muziekfeest in het centrum afgelast.

Al-Sisi

De paraatheid van de politie heeft te maken met de gebeurtenissen afgelopen september. Toen gingen in Cairo enkele honderden Egyptenaren de straat op om hun onvrede te uiten over president Abdel Fattah Al-Sisi, en video's van scanderende jongeren op het Tahrirplein gingen de wereld over.

Het is een schrikbeeld voor Sisi en het regime, die een herhaling van de Arabische Lente-revolutie in 2011 ten koste van alles willen voorkomen. 'Het zal niet nog eens gebeuren', zei Sisi met klem in een recente televisietoespraak.

De reactie van de politie op de protesten was niet mis: meer dan 4000 mensen werden gearresteerd, het merendeel in semi-willekeurige controles op straat. De politie doorzocht telefoons van voorbijgangers, en een politiek getint bericht op Facebook kon genoeg zijn om iemand mee te nemen.

Angst voor straatcontroles

Dergelijke straatcontroles zijn afgelopen week weer van start gegaan. Mohamed, in de 20 en werkzaam bij een onderzoeksbureau in het centrum van Cairo, werd woensdagmiddag voor zijn kantoor aangehouden door de politie. De agent doorzocht zijn telefoon grondig. 'Hij nam ruim een half uur de tijd en ging door mijn Facebook-tijdlijn helemaal terug tot september.' En toen vond de agent een bericht dat hem niet beviel, een artikel over nota bene de 'onwettige' telefoon-checks in Cairo.

Mohamed werd meegenomen naar het dichtstbijzijnde politiebureau, waar een dossier van hem werd aangemaakt onder de noemer 'relschopper', en er compleet met naambordje, een gevangenisfoto van hem werd gemaakt. Er waren volgens Mohamed zeker tien anderen op het bureau die vanwege een vergelijkbare reden waren meegenomen.

Na in totaal vier uur ondervraging lieten ze hem gaan. 'Een officier zei op vaderlijke toon dat ik me niet met politiek moest bezighouden en geen politieke berichten op sociale media moest delen, en me in plaats daarvan beter op mijn toekomst en carrière kon richten.'

De komende dagen werkt Mohamed van thuis uit. Hij vreest anders een nieuwe aanhouding. Zo is de staat in aanloop naar 25 januari bevreesd voor protesten, terwijl veel Egyptenaren juist bezorgd zijn om zomaar te worden gearresteerd.

