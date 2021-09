De burgemeester in San Francisco London Breed werd vorige week gespot in een nachtclub zonder mondmasker, terwijl dat volgens haar eigen regels wel moest. Maar van verontschuldigen wil ze niet weten. 'Laten we elkaar niet micromanagen.'

London Breed, burgemeester van de Amerikaanse stad San Francisco, werd vorige week gefotografeerd in een nachtclub zonder mondmasker op. De stad San Francisco legde in augustus vanwege de deltavariant opnieuw een maskerplicht op voor binnenruimtes. Alleen wie aan een tafel zit of staat, mag het masker afdoen. Breed werd gefotografeerd zonder masker terwijl ze stond te dansen en op de foto ging.

Pretpolitie

Opmerkelijker dan dat Breed op deze manier gespot werd, is haar reactie. Vrijdag zei ze op een persconferentie: 'Je hoeft je niet te laten micromanagen als het gaat om het dragen van een mondmasker. We hebben geen pretpolitie nodig die ons komt vertellen wat we wel en niet zouden moeten doen. We weten zelf heel goed wat we moeten doen om onszelf te beschermen. ... Niemand is conservatiever geweest met het zichzelf beschermen dan ik. Niet alleen omdat ik een voorbeeld wilde geven, maar vooral omdat ik geen covid-19 wilde oplopen.'

Breed beroept zich onder andere op het feit dat ze volledig gevaccineerd is, net als de mensen met wie ze op het feestje was. Maar de mondmaskerplicht die in augustus in ging, geldt voor alle personen, ongeacht vaccinatiestatus. Het masker mag alleen afgedaan worden als er actief gegeten of gedronken wordt.

'Ik was aan het eten en drinken en ik zat met vrienden. Iedereen die erbij was, was gevaccineerd. Maar ik ga niet een slokje nemen en m'n masker weer op doen, en een slokje nemen en m'n masker weer op doen, enzovoort. Zolang ik aan het eten en drinken ben, houd ik m'n masker af.'

The French Laundry

Breed is Democraat en staat bekend als iemand die de pandemie vanaf het begin af aan heel serieus heeft genomen. Ze verklaarde eind februari 2020 Covid-19 als noodsituatie, terwijl er toen nog geen enkel officieel geval werd geregistreerd in de stad. San Francisco heeft nooit een uitbraak gehad die vergelijkbaar was met die in andere grote steden als Los Angeles of New York. Zelf in de winter van 2021, toen de hele staat Californië te maken had met een ernstige coronagolf, werden er in San Francisco niet meer dan 400 nieuwe gevallen per dag geregistreerd. In de stad zijn sind het begin van de pandemie 605 doden gevallen - in de VS als geheel meer dan 675.000. De nieuwe mondmaskerplicht kwam er afgelopen augustus nadat de deltavariant voor een snelle toename coronagevallen in korte tijd zorgde, maar inmiddels is de trend weer omgekeerd.

Het voorval met Breed doet denken aan vorig jaar, toen de Californische gouverneur Gavin Newsom werd gespot bij een etentje in het sjieke restaurant The French Laundry in wijnstreek Napa. Hij zat daar toen te dineren met tientallen anderen, zonder mondmasker, terwijl de staat net een lockdown had afgekondigd. Destijds waren er nog geen vaccins op de markt. Newsom verontschuldigde zich uiteindelijk voor het incident, maar het werd vaak ter sprake gebracht door Republikeinen die het vorige week tegen Newsom opnamen in een zogenaamde 'recall-verkiezing'. De verkiezing is echter niet geslaagd: 63,5 procent van de Californiërs stemden om Newsom aan te houden als gouverneur.

