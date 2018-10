Bulgaarse onderzoeksjournaliste vermoord

In het noorden van Bulgarije is in de nacht van zaterdag op zondag onderzoeksjournaliste Victoria Marinova vermoord. Dat heeft de vertegenwoordiger voor de persvrijheid van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) verklaard, en het nieuws wordt bevestigd door het parket.

Journalist Victoria Marinova brutally murdered in Bulgaria https://t.co/rpVuvZNL8i via @efjeurope — EFJ (@EFJEUROPE) October 7, 2018

De 30-jarige Marinova werkte voor televisiezender TVN. Het laatste verhaal waaraan ze gewerkt had, ging over corruptie binnen de staat.

Marinova werd dood teruggevonden in een park in Ruse, ze had een slag tegen haar hoofd gekregen en werd gewurgd. 'Haar GSM, haar autosleutels, haar bril en een deel van haar kledij is verdwenen', aldus de procureur, zonder het slachtoffer te identificeren. Hij voegt toe dat de gerechtelijke autoriteiten alle pistes onderzoeken, die gelinkt zijn aan haar professioneel of persoonlijk leven.

Volgens politiebronnen zou haar dood op het eerste gezicht niet gelinkt zijn aan het feit dat ze journalist was.

OVSE-vertegenwoordiger Harlem Désir heeft opgeroepen tot een diepgaand onderzoek naar de moord, om de dader of de daders te identificeren en te arresteren.

Volgens Reporters Zonder Grenzen staat Bulgarije op plaats 111 van 180 als het op persvrijheid aankomt, en doet het zo slechter dan de andere landen in de Europese Unie. Volgens de ngo krijgen Bulgaarse onderzoeksjournalisten te maken met talrijke vormen van onderdrukking en intimidatie, en moeten ze het hoofd bieden aan oligarchen met een monopolie op de media en autoriteiten die verdacht worden van corruptie en banden met de georganiseerde misdaad.

Marinova is al de derde journalist die gedood wordt in een EU-lidstaat in minder dan een jaar, na Daphne Caruana Galizia in Malta in oktober 2017 en Jan Kuciak in Slovakije in februari.