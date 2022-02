Buitenlandse Zaken heeft zijn advies voor Belgen die zich in Oekraïne bevinden en voor landgenoten die naar het land willen reizen opnieuw aangescherpt. Belgen van wie de aanwezigheid niet absoluut noodzakelijk is, wordt nu aangeraden het land te verlaten.

Tegelijk worden alle reizen naar Oekraïne voortaan 'sterk afgeraden', staat in het nieuwe reisadvies dat zaterdag werd gepubliceerd. 'Als de situatie verslechtert, kan een evacuatie uit Oekraïne niet worden gegarandeerd. Het is daarom aangeraden om het land te verlaten nu het nog kan.'

Verschillende landen vroegen eerder al aan hun burgers om Oekraïne te verlaten. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk deden dat, maar bijvoorbeeld ook Australië en Nieuw-Zeeland. Ook België lanceert nu die oproep.

Wie Oekraïne niet kan verlaten, wordt door Buitenlandse Zaken aangeraden om zich aan te melden op het registratieplatform Travellers Online en contact op te nemen met de Belgische ambassade in Kiev.

Vrijdag zei de Amerikaanse regering dat een Russische invasie van Oekraïne op handen is. Nationale Veiligheidsadviseur Jake Sullivan riep de Amerikanen die nog in Oekraïne zijn op het land 'binnen de 24 tot 48 uur' te verlaten.

In België houdt Buitenlandse Zaken het op een situatie die 'uiterst onvoorspelbaar' is. 'We raden u aan om uzelf regelmatig ter plaatse op de hoogte te houden van de situatie. Dientengevolge wordt ook aanbevolen om steeds voorbereid te zijn als de veiligheidssituatie een aanpassing van uw reisplannen op korte termijn noodzakelijk maakt', luidt het reisadvies aan de Belgen ter plaatse.

Tegelijk worden alle reizen naar Oekraïne voortaan 'sterk afgeraden', staat in het nieuwe reisadvies dat zaterdag werd gepubliceerd. 'Als de situatie verslechtert, kan een evacuatie uit Oekraïne niet worden gegarandeerd. Het is daarom aangeraden om het land te verlaten nu het nog kan.'Verschillende landen vroegen eerder al aan hun burgers om Oekraïne te verlaten. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk deden dat, maar bijvoorbeeld ook Australië en Nieuw-Zeeland. Ook België lanceert nu die oproep. Wie Oekraïne niet kan verlaten, wordt door Buitenlandse Zaken aangeraden om zich aan te melden op het registratieplatform Travellers Online en contact op te nemen met de Belgische ambassade in Kiev. Vrijdag zei de Amerikaanse regering dat een Russische invasie van Oekraïne op handen is. Nationale Veiligheidsadviseur Jake Sullivan riep de Amerikanen die nog in Oekraïne zijn op het land 'binnen de 24 tot 48 uur' te verlaten. In België houdt Buitenlandse Zaken het op een situatie die 'uiterst onvoorspelbaar' is. 'We raden u aan om uzelf regelmatig ter plaatse op de hoogte te houden van de situatie. Dientengevolge wordt ook aanbevolen om steeds voorbereid te zijn als de veiligheidssituatie een aanpassing van uw reisplannen op korte termijn noodzakelijk maakt', luidt het reisadvies aan de Belgen ter plaatse.