Broer van Fethullah Gülen krijgt tien jaar cel

Kutbettin Gülen werd in 2016 opgepakt in een woning van zijn familie in Izmir, aan de Egeïsche Zee. De broer van Fethullah Gülen werd ervan beschuldigd lid te zijn van een gewapende terroristische organisatie. Volgens de Turkse overheid heeft hij mee opgehitst tot de mislukte staatsgreep van juli 2016. Bij die putsch lieten 270 mensen het leven, duizenden anderen raakten gewond.

Fethullah Gülen is vijand nummer één van president Recep Tayyip Erdogan. Hij leeft sinds 1999 in ballingschap in de Verenigde Staten. Ankara bestempelt hem als het brein achter de coup en heeft Washington de voorbije weken meermaals om zijn uitlevering gevraagd. Gülen ontkent de aantijgingen en zegt vanuit de VS een vreedzame organisatie te leiden.

De aanhangers van Gülen zijn in Turkije inmiddels het voorwerp van een ongeziene zuiveringsoperatie. Sinds de coup zijn al meer dan 30.000 mensen uit de media, het leger, de magistratuur en het onderwijs opgepakt.