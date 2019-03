Broer van dader aanslag op kerstmarkt in Straatsburg aangehouden

De 38-jarige broer werd opgepakt nadat hij 'alarmerende' berichten op Facebook had gepost. 'Vanavond open ik het nieuws op BFM, precies om 18.30 uur', had hij geschreven, daarmee verwijzend naar de dreigementen die Chérif Chekatt geuit had voor zijn moordpartij van 11 december 2018 op de kerstmarkt. 'Alles is gepland. Veni vidi Vinci', voegde Malek eraan toe. Bij de berichten stond een foto van vijf vuurwapens en een kogelwerend vest.

Chérif Chekatt (29) bracht vijf mensen om het leven en verwondde een tiental anderen in het centrum van Straatsburg. Na een klopjacht van twee dagen werd hij door een politiepatrouille doodgeschoten in een zuidelijke wijk van de stad. Hij had trouw aan IS (Islamitische Staat) gezworen volgens een video die de speurders op een USB-stick vonden.