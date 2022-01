De Britse regering zal maandag de zogenaamde Brexit Freedoms Bill aankondigen. Die moet het makkelijker maken om Europese wetgeving te wijzigen die geërfd werd na de brexit.

Met de Brexit Freedoms Bill wil de conservatieve premier Boris Johnson 'sneller profiteren van de vrijheden van de brexit'. Het wetsontwerp moet het mogelijk maken om de vele Europese wetten en regels die na de brexit uit tijdsgebrek gewoon werden gecopy-pastet sneller aan te passen, te schrappen of te vervangen. Binnen het huidige wetgevende kader zou dat proces jaren aanslepen.

'Onze nieuwe Brexit Freedoms Bill zal een einde maken aan de speciale status van de EU-wetgeving in ons rechtsstelsel', stelde Johnson in een mededeling. Volgens hem zal de wet ervoor zorgen dat 'bedrijven meer geld kunnen uitgeven aan investeringen, innovatie en jobcreatie'. De regering raamt dat de hervormingen het bedrijfsleven in staat moeten stellen om 1,2 miljard euro aan papierwerk te besparen.

Johnson won in december 2019 de parlementsverkiezingen met de belofte dat hij de brexit daadwerkelijk zou realiseren en van de scheiding met de Europese Unie een succes zou maken, maar een rist schandalen over feestjes in Downing Street tijdens de lockdownperiode hebben de positie van de 57-jarige regeringsleider aan het wankelen gebracht.

Intussen klagen veel bedrijven net over de obstakels die de brexit in de hand heeft gewerkt. Volgens een recent onderzoek van de Britse maakindustrie meent twee derde van de ondervraagde bedrijven dat de brexit hun activiteiten in min of meerdere mate belemmert. De helft vreest met bijkomende problemen te worden geconfronteerd wanneer de douanecontroles dit jaar volledig in werking treden.

Het is maandag precies twee jaar geleden dat het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie stapte.

