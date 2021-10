De Britse regering heeft een onderzoek aangekondigd naar systemische tekortkomingen bij de politie na de ontvoering, verkrachting en moord op een Londense vrouw door een politieagent. De agent werd vorige week tot een levenslange celstraf veroordeeld.

De moord op Sarah Everard lokte heel wat reactie uit in het Verenigd Koninkrijk. Zo wordt de Londense politie verweten blind te zijn geweest voor het verontrustende gedrag van de 48-jarige veroordeelde, Wayne Couzens.

Couzens, een voormalige agent van de Metropolitan Police in Londen, ontvoerde de vrouw op 3 maart van dit jaar toen ze onderweg naar huis was in het zuiden van Londen. De agent was die avond in een huurauto op zoek naar een vrouw om te verkrachten en te vermoorden en deed alsof hij Everard wilde arresteren. Hij reed met haar naar Kent, waar hij haar met zijn politieriem wurgde en haar lichaam verbrandde.

"Met het onderzoek willen we een onafhankelijke blik op de zaak werpen, zodat zoiets gruwelijks niet meer zal plaatsvinden. De tragische gebeurtenissen hebben zware systemische tekortkomingen van de politie blootgelegd", zei de Britse minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel.

In het eerste deel van het onderzoek zal het verleden en het gedrag van Couzens tot aan de feiten worden onderzocht. Van zodra dit deel is afgerond, wordt overgegaan tot een analyse van de meer algemene problemen binnen het politiewezen, zoals de controleprocedures van het politiepersoneel.

