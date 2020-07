De Britse overheid heeft een informatiecampagne gelanceerd voor meer dan een miljoen Britten in heel Europa. Die heeft als doel Britse burgers in de Europese Unie te adviseren hoe ze hun rechten kunnen beschermen nadat het Verenigd Koninkrijk op 31 december eruit stapt.

De Britse regering heeft in heel Europa een voorlichtingscampagne gelanceerd om Britse onderdanen te helpen om zich voor te bereiden op het einde van de overgangsperiode op 31 december, zo meldt de Britse ambassade in Brussel.

Britse burgers die in België wonen, zullen informatie ontvangen over specifieke acties die ze moeten ondernemen om hun rechten en toegang tot diensten in België te behouden, op vlak van verblijf, gezondheidszorg, rijbewijzen en paspoorten.

De campagne maakt gebruik van meerdere kanalen, digitale media en advertenties in kranten. Ze moet Britten sensibiliseren de nodige maatregelen te nemen om hun rechten te beschermen, zodat ze na de overgangsperiode in Europa kunnen blijven wonen, werken en reizen.

Op de website 'Living in Belgium Guide' vinden Britse burgers het laatste advies over wonen in België.

'De bescherming van de rechten van Britse onderdanen is voor ons een absolute prioriteit. Daarom blijven we Britse onderdanen informatie en advies geven zodat ze met zekerheid hun rechten kunnen behouden', aldus de Britse ambassadeur in België, Martin Shearman.

