Brede bruidsparen lokken discussie uit over de weg naar het altaar in een Engelse parochie.

Een kerk in het Engelse Dorset wil de 19e eeuwse kerkbanken uitbreken om bruidsparen 'met moderne lichaamsvormen' te accommoderen.

Omdat het gangpad naar het altaar in de 700 jaar oude kerk te smal is voor zwaarlijvige bruidsparen om zij aan zij te bewandelen heeft de parochieraad van de St Andrew's kerk in het pittoreske dorpje Okeford Fitzpaine in Dorset een radicale beslissing genomen. Zestien aan de grond genagelde, historische kerkbanken moeten plaats ruimen voor moderne stoelen die naar believen kunnen worden geplaatst in overeenstemming met de omvang van de bruid en bruidegom.

De 32 kerkbanken worden nu te koop aangeboden in het parochiemagazine en op Facebook voor 200 pond per exemplaar.

Ziel uit de kerk

De parochieraad van St Andrew's, een kerk die gebouwd werd tijdens de regeerperiode van Edward I, meent dat de beslissing het ook makkelijker zal maken voor rolstoelgebruikers om zich te verplaatsen doorheen de kerk, alsook om de huidige regel van de social distancing te respecteren. Bovendien nemen de banken te veel plaats in op basis van het aantal mensen die de kerkdiensten bijwonen.

Al voegt de parochieraad en er ook aan toe dat de ingreep mogelijk gênante situaties kan voorkomen waarbij iets breder bruidsparen zich in het gangpad moeten wringen om naast elkaar te kunnen lopen.

Vooral dat laatste argument stuit op ongeloof bij sommige parochianen. Helen Sherwood Clinkard, de woordvoerder van de groep Save St Andrew's Pews zegt in The Daily Telegraph: 'Er zijn zowat 1.000 mensen in Okeford Fitzpaine en ik zou zeggen dat drie kwart tegen de beslissing is. De kerkbanken maken deel uit van de geschiedenis en erfgoed van de kerk. Haal je ze eruit, dan is de ziel van de kerk weg. Ik zag een foto van de stoelen de in de plaats zullen komen. Ze zijn verschrikkelijk en zien er goedkoop uit.'

Volgens Sherwood Clinkard worden al generaties lang huwelijksceremonies in de kerk gehouden en is er nog nooit een probleem geweest met zwaarlijvige mensen die niet in het gangpad passen. 'Hoe kan het dat het menselijke lichaam nu zo verschilt van onze overgrootouders? Het lijkt alleen maar een zwak excuus om de kerkbanken eruit te gooien.'

Ook de bisschop van Salisbury, Nicholas Holtam, heeft zich al in de discussie gemengd. Hij staat volledig achter de beslissing van de St Andrew's kerk. 'Kerken en parochiegebouwen moeten zich aanpassen aan de noden van de gemeenschap wanneer die veranderen', aldus de bisschop.

Tikkende tijdbom

Dat de Britten steeds breder worden en op dat vlak de ranglijst aanvoeren in Europa, na de Maltezen, werd onlangs nog ruiterlijk erkend door de Britse premier Boris Johnson. 63 procent van de volwassenen en 1 op de 3 basisschoolleerlingen in Engeland is zwaarlijvig of obees.

De Britse overheid heeft ondertussen enkele maatregelen genomen om deze 'tikkende tijdbom' te bezweren in het licht van coronacrisis. Mensen met overgewicht en obesitas hebben immers een groter risico om covid-19 te krijgen. Johnson viel onlangs zelf ettelijke kilo's af nadat hij geveld wordt door het coronavirus en in het ziekenhuis moest worden opgenomen.

De Britse anti-obesitasstrategie bestaat uit een verbod van reclame voor vet-, suiker- en zoutrijke voeding op televisie en online voor 21 uur wanneer kinderen de meeste kans hebben om ze te zien, een einde aan promoties als 'twee voor de prijs van één' op ongezonde producten en een vermelding van het aantal calorieën op menu's in restaurants, ook bij alcoholische dranken, om mensen te helpen om gezondere keuzes te maken. Het goedkoper en toegankelijker maken van gezonde producten werd evenwel niet in het plan opgenomen.

Tot slot spoort Johnson, die als rolmodel optreedt voor de campagne, de Britten aan om meer te bewegen, zoals bijvoorbeeld een ochtendloop. 'Want', zo zegt hij in een video, 'het leuke aan hardlopen aan het begin van de dag is dat niets nog erger kan worden de rest van de dag.'

Losing weight is hard but with some small changes we can all feel fitter and healthier.



If we all do our bit, we can reduce our health risks and protect ourselves against coronavirus – as well as taking pressure off the NHS.



Our Better Health Strategy https://t.co/WdazXhuhRN pic.twitter.com/KZhW8p17FJ — Boris Johnson (@BorisJohnson) July 27, 2020

Een kerk in het Engelse Dorset wil de 19e eeuwse kerkbanken uitbreken om bruidsparen 'met moderne lichaamsvormen' te accommoderen. Omdat het gangpad naar het altaar in de 700 jaar oude kerk te smal is voor zwaarlijvige bruidsparen om zij aan zij te bewandelen heeft de parochieraad van de St Andrew's kerk in het pittoreske dorpje Okeford Fitzpaine in Dorset een radicale beslissing genomen. Zestien aan de grond genagelde, historische kerkbanken moeten plaats ruimen voor moderne stoelen die naar believen kunnen worden geplaatst in overeenstemming met de omvang van de bruid en bruidegom. De 32 kerkbanken worden nu te koop aangeboden in het parochiemagazine en op Facebook voor 200 pond per exemplaar. De parochieraad van St Andrew's, een kerk die gebouwd werd tijdens de regeerperiode van Edward I, meent dat de beslissing het ook makkelijker zal maken voor rolstoelgebruikers om zich te verplaatsen doorheen de kerk, alsook om de huidige regel van de social distancing te respecteren. Bovendien nemen de banken te veel plaats in op basis van het aantal mensen die de kerkdiensten bijwonen. Al voegt de parochieraad en er ook aan toe dat de ingreep mogelijk gênante situaties kan voorkomen waarbij iets breder bruidsparen zich in het gangpad moeten wringen om naast elkaar te kunnen lopen. Vooral dat laatste argument stuit op ongeloof bij sommige parochianen. Helen Sherwood Clinkard, de woordvoerder van de groep Save St Andrew's Pews zegt in The Daily Telegraph: 'Er zijn zowat 1.000 mensen in Okeford Fitzpaine en ik zou zeggen dat drie kwart tegen de beslissing is. De kerkbanken maken deel uit van de geschiedenis en erfgoed van de kerk. Haal je ze eruit, dan is de ziel van de kerk weg. Ik zag een foto van de stoelen de in de plaats zullen komen. Ze zijn verschrikkelijk en zien er goedkoop uit.'Volgens Sherwood Clinkard worden al generaties lang huwelijksceremonies in de kerk gehouden en is er nog nooit een probleem geweest met zwaarlijvige mensen die niet in het gangpad passen. 'Hoe kan het dat het menselijke lichaam nu zo verschilt van onze overgrootouders? Het lijkt alleen maar een zwak excuus om de kerkbanken eruit te gooien.'Ook de bisschop van Salisbury, Nicholas Holtam, heeft zich al in de discussie gemengd. Hij staat volledig achter de beslissing van de St Andrew's kerk. 'Kerken en parochiegebouwen moeten zich aanpassen aan de noden van de gemeenschap wanneer die veranderen', aldus de bisschop. Dat de Britten steeds breder worden en op dat vlak de ranglijst aanvoeren in Europa, na de Maltezen, werd onlangs nog ruiterlijk erkend door de Britse premier Boris Johnson. 63 procent van de volwassenen en 1 op de 3 basisschoolleerlingen in Engeland is zwaarlijvig of obees.De Britse overheid heeft ondertussen enkele maatregelen genomen om deze 'tikkende tijdbom' te bezweren in het licht van coronacrisis. Mensen met overgewicht en obesitas hebben immers een groter risico om covid-19 te krijgen. Johnson viel onlangs zelf ettelijke kilo's af nadat hij geveld wordt door het coronavirus en in het ziekenhuis moest worden opgenomen. De Britse anti-obesitasstrategie bestaat uit een verbod van reclame voor vet-, suiker- en zoutrijke voeding op televisie en online voor 21 uur wanneer kinderen de meeste kans hebben om ze te zien, een einde aan promoties als 'twee voor de prijs van één' op ongezonde producten en een vermelding van het aantal calorieën op menu's in restaurants, ook bij alcoholische dranken, om mensen te helpen om gezondere keuzes te maken. Het goedkoper en toegankelijker maken van gezonde producten werd evenwel niet in het plan opgenomen. Tot slot spoort Johnson, die als rolmodel optreedt voor de campagne, de Britten aan om meer te bewegen, zoals bijvoorbeeld een ochtendloop. 'Want', zo zegt hij in een video, 'het leuke aan hardlopen aan het begin van de dag is dat niets nog erger kan worden de rest van de dag.'