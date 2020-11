De Britse journalist en auteur Robert Fisk is overleden na een beroerte bij zich thuis in het Ierse Dublin. Dat bericht de krant The Irish Times zondag. Hij werd 74 jaar.

Fisk werd vrijdag opgenomen in het ziekenhuis nadat hij onwel was geworden. Kort daarna zou hij zijn overleden, zegt The Irish Times. Fisk was een van de bekendste Britse buitenlandcorrespondenten, die met name lange tijd in het Midden-Oosten actief was voor The Independent. Hij schreef verschillende boeken, waaronder 'De grote beschavingsoorlog: de verovering van het Midden-Oosten' (2005). Voor zijn werk als journalist werd Fisk met verscheidene prijzen gelauwerd. Hij kreeg in 2006 onder meer ook een eredoctoraat aan de UGent.