Het Brits bureau voor nationale statistiek publiceert verse cijfers over covid. Daaruit blijkt dat ongeveer 7 op 10 mensen in het Verenigd Koninkrijk minstens één keer besmet waren. En dat één patiënt 505 dagen onafgebroken positief was. Wat een ruime, en ongewenste verbetering is van het vorige record.

Naar schatting 38,5 miljoen mensen, of 70,7 procent van de Britse bevolking, liepen sinds eind april 2020 minstens één besmetting op.

Het ONS (Office for National Statistics) publiceerde gegevens uit zijn langetermijnstudie naar covid-19. De studie startte eind april 2020 in Engeland en omvat dus niet de eerste besmettingsgolf die in maart begon, maar het is de eerste keer dat een poging werd ondernomen om het cumulatieve aantal mensen te berekenen dat in het merendeel van de pandemie covid-19 opliep. De cijfers lopen tot 11 februari dit jaar. De cijfers slaan enkel op mensen in gezinnen, niet op patiënten in ziekenhuizen en woonzorgcentra.

Mutaties

Britse vorsers melden dat een patiënt gedurende 505 dagen positief testte op het virus, voor zover bekend de langste coronabesmetting in Groot-Brittannië. De vorige langste besmetting had 335 dagen geduurd.

De meeste mensen die met het virus besmet worden, overwinnen de infectie op natuurlijke wijze, maar deze patiënt had een erg verzwakt immuunsysteem en verscheidene onderliggende aandoeningen.

Die lange besmettingen zijn niet te verwarren met gevallen waarbij mensen lang hinder ondervinden van symptomen, maar wel negatief worden. De langdurige infectie zijn van belang, zegt een onderzoeker aan de BBC, omdat het virus zich in de patiënt kan omvormen tot een nieuwe variant. Dat was echter niet het geval in de persoon die 505 besmet was.

Prolonged infections are rare but important, say the researchers, because they might give rise to new variants of Covid - although that did not happen in this case, or other ones that they studied.

