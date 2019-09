Premier Boris Johnson lijdt zo opnieuw een zware nederlaag in het parlement.

De Britse oppositie haalt haar slag dus thuis: een wetsvoorstel dat premier Boris Johnson verplicht om de EU opnieuw om uitstel te vragen voor de brexit als hij geen nieuw echtscheidingsakkoord kan onderhandelen, is woensdagavond in derde lezing definitief goedgekeurd in het Lagerhuis. Dat gebeurde met 327 ja-stemmen tegenover 299 stemmen voor het nee-kamp, en dus opnieuw met steun van een deel van Johnsons eigen Conservatieve partij.

Johnson verloor dinsdagavond al een belangrijke stemming in het parlement, ook toen met de steun van een twintigtal van zijn eigen parlementsleden. Het voorstel kreeg eerder in tweede lezing al een ruime meerderheid achter zich. De parlementsleden keurden daarna nog amendementen goed, onder meer een toevoeging die Johnson zou verplichten om het echtscheidingsakkoord van zijn voorganger Theresa May - dat al verschillende keren in het parlement is verworpen - opnieuw ter stemming voor te leggen wanneer hij de EU om uitstel heeft gevraagd.

Dat amendement lijkt per ongeluk te zijn goedgekeurd: de regering had - bewust of onbewust - geen 'tellers' voorzien om de nee-stemmen te tellen, waardoor het amendement automatisch doorging.

Het wetsvoorstel - de 'Benn-bill', vernoemd naar initiatiefnemer en Labour-parlementslid Hilary Benn - verhuist nu naar het Hogerhuis. Daar moet het nog deze week behandeld worden: premier Johnson besliste vorige week om het parlement na het weekend voor week vijf weken te schorsen, tot vlak voor de Europese Top van 17 en 18 oktober. De behandeling in het House of Lords kan wel even in beslag nemen, omdat de Lords in principe onbeperkte spreektijd hebben en dus kunnen filibusteren.