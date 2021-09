Het Verenigd Koninkrijk heeft maandag het leger gevraagd stand-by te zijn om indien nodig te helpen bij de aanhoudende brandstofcrisis in het land. Afgelopen weekend stonden er langere rijen aan de tankstations omdat er een gebrek aan vrachtwagenchauffeurs is om brandstof te leveren.

'Een beperkt aantal militaire tankbestuurders moet stand-by staan en indien nodig worden ingezet om de brandstofvoorziening te stabiliseren', aldus het ministerie van Energie maandagavond.

In het Verenigd Koninkrijk staan momenteel heel wat tankstations droog doordat er te weinig vrachtwagenbestuurders zijn om de brandstof te leveren. Volgens sectororganisatie Petrol Retailers Association, die zo'n 5.500 onafhankelijke benzinestations vertegenwoordigt, zit twee derde van haar leden momenteel zonder brandstof.

Het nijpende tekort aan chauffeurs is onder andere een gevolg van de coronapandemie en van de strenge immigratieregels na de brexit. Het zorgt ook voor problemen met de bevoorrading van supermarkten.

De conservatieve regering in Londen herhaalde intussen opnieuw dat er geen tekort is aan brandstof. Het volstaat dat iedereen stopt met paniekaankopen en niet meer tankt dan nodig, klonk het.

