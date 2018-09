Brexit: waarom de druk op Theresa May stilaan onhoudbaar wordt

Vanavond begint in de Oostenrijkse stad Salzburg een nieuwe informele Europese top. Beginnen doen de 28 Europese leiders met een dinner in het befaamde Felsenreitschule theater, waar een deel van The Sound of Music werd opgenomen. Naast migratie staat vooral de brexit bovenaan de agenda. Terwijl de deadline van 29 maart 2019 onherroepelijk dichterbij komt, is een overeenkomst tussen Brussel en Londen nog niet in zicht. De brexit krijgt stilaan alle kenmerken van een slepende ziekte en de Britse regering staat met de rug tegen de muur. Hoe is het toch zover kunnen komen? En krijgt Brits premier Theresa May alsnog toegevingen uit de brand gesleept om haar achterban te sussen?

