Brexit opnieuw centraal tijdens Europese top: 'Het is een gigantisch zootje geworden'

Vandaag en morgen vindt in Brussel de Europese Raad plaats, een bijeenkomst van de Europese staats-en regeringsleiders die de sleuteldossiers op het allerhoogste politieke niveau bespreken. Zoals gewoonlijk maken de brexitonderhandelingen daar het belangrijkste deel van uit. Vanavond komen de leiders samen om de balans op te maken. Brits premier Theresa May is uitgenodigd voor het diner om achter gesloten deuren verdere stappen vooruit te proberen zetten.

