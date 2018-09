Brexit: Europa laat de Britten in de afgrond staren

Tien minuten kreeg de Britse premier Theresa May tijdens het diner in Salzburg om haar collega's, tussen het verorberen van een wienerschnitzel en het opdienen van een punt sachertorte, van haar standpunt over de brexit te overtuigen. Vooral de Polen hadden in de coulissen nog voor meer soepelheid tegenover de Britten gepleit, maar op dat cruciale moment stond niemand van de andere 27 Europese leiders op. Voorzitter Donald Tusk van de Europese Raad antwoordde de volgende dag koud dat de voorstellen van May niet goed genoeg waren. Waarop de Britse...