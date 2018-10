Brazilië na de verkiezingen: enkel over veiligheid zijn Bolsonaro's ideeën duidelijk

Geen Braziliaans politicus is er ooit in geslaagd zo alomtegenwoordig te zijn. Via een eindeloze stroom aan speeches op Facebook Live en een nietsontziende Whatsapp-campagne werd Jair Messias Bolsonaro afgelopen weekend tot president van Brazilië verkozen. Ondanks zijn misogyne, vuilgebekte stijl geniet hij steun bij brede lagen van de bevolking. Ook bij Brazilianen die in Europa wonen, was Bolsonaro veruit de populairste.

...