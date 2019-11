Brazilië: ex-president Lula mag gevangenis verlaten in afwachting van beroep

De voormalige Braziliaanse president Luiz Inacio Lula da Silva mag zijn cel verlaten. Dankzij een arrest dat het Hooggerechtshof in Brazilië donderdag uitsprak, kunnen duizenden gevangenen worden vrijgelaten als ze in beroep zijn gegaan totdat hun veroordeling in hoger beroep bevestigd is.