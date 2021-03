De Braziliaanse president Jair Bolsonaro is veroordeeld tot de betaling van een schadevergoeding aan journaliste Patricia Campos Mello omwille van de machistische en vernederende uitlatingen die hij naar haar hoofd had geslingerd. Dat is zaterdag uit gerechtelijke bron vernomen.

Volgens het vonnis in eerste aanleg van een tribunaal in Sao Paulo dat het Franse persbureau AFP kon inkijken moet Bolsonaro 20.000 réais (ongeveer 3.000 euro) betalen aan de journaliste van de krant Folha De S. Paulo, één van de meest gerespecteerde dagbladen in het land. Het staatshoofd kan nog in beroep gaan.

Volgens de magistraat die belast was met het dossier heeft de extreemrechtse president 'de eer van de klager aangetast, wat morele schade veroorzaakte'. Bolsonaro had in februari geïnsinueerd dat de journaliste een primeur tegen hem in de wacht had gesleept in ruil voor seksuele gunsten aan haar bron. Ze was de auteur van een reeks artikelen over een organisatie die via Whatsapp fake news verspreidde over de linkse Arbeiderspartij tijdens de campagne van de presidentsverkiezingen van 2018, die werden gewonnen door Bolsonaro.

Patricia Campos Mello had begin dit jaar ook al een juridische overwinning behaald tegen één van de zonen van Bolsonaro. Die moest 30.000 réais schadevergoeding ophoesten nadat hij had gezegd dat de journaliste de bediende van een marketingbureau had proberen te verleiden om aan informatie voor haar artikelenreeks te raken.

Een rapport van de nationale journalistenfederatie van Brazilië (Fenaj) lijstte begin dit jaar op dat er in 2020 niet minder dan 429 aanvallen op de persvrijheid waren geweest, van intimidatie tot fysieke agressie. Dat was twee keer zoveel als in 2019. Volgens het rapport was er een rechtstreeks verband met Bolsonaro bij 40 procent van de aanvallen.

