In de strijd tegen de verwoestende bosbranden in de Amerikaanse deelstaat Californië heeft de brandweer zaterdagmiddag een eerste vooruitgang geboekt.

De afnemende wind hielp de meer dan 13.700 hulpverleners en brandweermensen om de vlammen in ieder geval tijdelijk in sommige gebieden terug te dringen. Dat meldt de de krant New York Times. Er wordt tegelijkertijd gevreesd voor weerpatronen dit weekend. In de gebieden van het LNU vuurcomplex, ten noorden van San Francisco, is opnieuw droog onweer voorspeld. Dat betekent dat er wel bliksem en donder is, maar geen regen. Dat brengt risico op nieuwe branden met zich mee. Veel van de branden die nu woeden in de staat zijn vorige week door droog onweer ontstaan.

Zaterdag brandt nog altijd meer dan 3.000 vierkante kilometer land , zegt de Californische gouverneur Gavin Newsom. De autoriteiten rekenen nu twee van de 560 branden tot de grootste in van de recente geschiedenis van Californië.

De branden hebben tot nu toe het leven gekost aan minstens vijf mensen. 120.000 burgers kregen instructies hun huizen te verlaten.

Gouverneur Newsom had eerder andere Amerikaanse staten om hulp gevraagd, evenals Canada en Australië.

