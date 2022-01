In een gebouw van het Zuid-Afrikaanse parlement in Kaapstad is zondagochtend een hevige brand uitgebroken. Grote delen van het gebouw zijn uitgebrand. De brand is nog steeds niet geblust. Er is een verdachte aangehouden.

'Het dak vloog in brand en het gebouw van de Nationale Vergadering staat ook in brand', zei een woordvoerder van de hulpdiensten van de stad zondagochtend. 'De brand is niet onder controle en er zijn scheuren gesignaleerd in de muren van het gebouw.'

Hoewel de Zuid-Afrikaanse minister van Infrastructuur aanvankelijk meldde dat de situatie onder controle was, bleek het vuur zich aan het begin van de middag toch verder te hebben verspreid. Het vuur ontstond vermoedelijk in het originele deel van het gebouw in Kaapstad, in een van de kantoren. Het complex stamt uit 1884 en werd later twee keer uitgebreid.

Inmiddels bevindt het vuur zich ook in een van de nieuwere gedeeltes, waar het parlement tegenwoordig zit.

Verdachte

Een al naargelang de bron 51-jarige of 49-jarige man zonder antecedenten werd in het gebouw aangehouden op verdenking van brandstichting, huisvredebreuk en diefstal. Hij zal dinsdag voor de rechter verschijnen.

'Hij wordt nog steeds ondervraagd in het kader van een strafrechtelijk onderzoek', aldus een politiemededeling.

Bij de brand is onder meer het gedeelte waar het parlement zetelt volgens een woordvoerder compleet afgebrand. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. Zuid-Afrikaanse parlementsleden zijn momenteel met kerstreces.

In april was Kaapstad al getroffen door een zware brand. Een brand op de Tafelberg die uitsteekt boven de stad, breidde uit en vernielde de bibliotheek van de prestigieuze Universiteit van Kaapstad aan de voet. Hoewel het parlement van Zuid-Afrika zich in Kaapstad bevindt, wordt het land geregeerd vanuit Pretoria, bijna 1.500 kilometer verderop.

