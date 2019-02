Bram Vermeulen over migratie en jihadisme: 'De Sahara is de nieuwe zuidgrens van Europa'

Van zijn kerstvakantie heeft Afrikacorrespondent Bram Vermeulen - standplaats Kaapstad - gebruikgemaakt om het vernieuwde AfrikaMuseum in Brussel te bezoeken. 'Antropologisch geneuzel' en 'een gemiste kans' noemt hij het. 'Gebouw en locatie zijn perfect en de entree is goed, maar de beelden waarbij Congolezen als bloeddorstig worden afgebeeld zijn in een soort schandkamer verdwenen. Eén iconisch beeld is dat van een zwarte man met een soort luipaardvel als hoody, die met ijzeren haken aan zijn handen een ander mens aanvalt. Oké, maar leg me dan uit wat hier aan de hand is! Vervolgens kwam ik een prachtige verzameling maskers tegen en een tentoonstelling over rituelen die in een bepaalde Congolese stam bij geboorte en dood behoren. Dan denk ik: stel je voor dat er in Kinshasa een Europamuseum wordt neergezet met daarin een ooievaar en suikerbonen als illustratie van het geboorteritueel in België! De exotica blijft er toch een beetje omheen hangen. Voor mij werd het pas echt interessant toen ik bij het gedeelte kwam waar de geschiedenis van Belgisch Congo - en de misdaden die daarbij horen - werd getoond. Maar dan is het een museum over de Belgische geschiedenis in Congo en geen AfrikaMuseum. De vlag dekt de lading niet en vanaf het moment dat het pijn begint te doen, houdt de duiding op.'

