Na bijna tien maanden van ongeziene contestatie die president Abdelaziz Bouteflika ten val bracht, gaan de verkiezingen in Algerije donderdag gepaard met een massabetoging in Algiers en rellen in Kabylië.

Op verkiezingsdag, in de namiddag, kwamen tienduizenden mensen in het centrum van Algiers bijeen om de stembusgang aan de kaak te stellen die ze als een overlevingsmanoeuvre van het bewind beschouwen. De oproerpolitie, die talrijk opgesteld was in het centrum van de hoofdstad, had de hele morgen snel en hardhandig opgetreden om elke bijeenkomst van betogers te verhinderen. Maar uiteindelijk waren de manifestanten zo talrijk dat ze door een politiekordon konden breken dat hen de toegang versperde tot het kruispunt voor de Grande Poste, de symbolische ontmoetingsplaats van de 'Hirak', de protestbeweging die Algerije sinds februari op zijn grondvesten doet schudden. 'Het volk wil zijn onafhankelijkheid', scandeerde de menigte.

De stembusgang moest kortstondig onderbroken worden in een kiesbureau in Algiers waar betogers waren binnengedrongen. Het bureau werd heropend nadat de betogers eruit gezet waren.

Boycot

Volgens de voorzitter van de kiesautoriteit Anie (Autorité nationale indépendante des élections), Mohamed Charfi, lag de opkomst van de kiezers om 11 uur op 7,92 procent, tegen 9,15 procent op hetzelfde tijdstip bij de presidentsverkiezingen van 2014.

De 'Hirak' heeft opgeroepen tot een boycot, maar bij gebrek aan een peiling kan onmogelijk ingeschat worden hoeveel van de 24 miljoen kiezers van plan zijn te gaan stemmen. Charfi zei dat de stembusgang in 95 procent van de kiesbureaus 'goed verliep'. De bureaus sluiten om 19 uur, maar er zouden niet meteen cijfers beschikbaar zijn.

In verscheidene gemeenten van de regio Kabylië werden de verkiezingen verstoord. In Bejaïa (80 kilometer ten zuidoosten van Algiers) werd een stembureau vernield. In Tizi-Ouzou en Bouira (90 kilometer ten oosten en 80 kilometer ten zuidoosten van Algiers), twee andere steden in deze berberregio, braken rellen uit en werden volgens verscheidene bronnen alle stemverrichtingen onderbroken. Gendarmes gooiden met traangasgranaten om te verhinderen dat betogers de prefectuur van Tizi-Ouzou binnendrongen. Een lokale post van Anie werd in brand gestoken in Bouira.