China, India, Indonesië, Japan en Vietnam hebben plannen om in de komende jaren samen meer dan 600 nieuwe steenkoolcentrales te bouwen. Daarmee brengen ze het behalen van de klimaatdoelstellingen in gevaar, schrijft de denktank Carbon Tracker in een rapport.

De nieuwe steenkoolcentrales zijn goed voor zowat 300 gigawatt aan energie, het equivalent van de totale productiecapaciteit van Japan. Maar de extra uitstoot die die centrales met zich meebrengen, brengt de doelstelling om de temperatuurstijging tot anderhalve graad te beperken in gevaar.

'Deze laatste steenkoolbolwerken gaan tegen de stroom in, terwijl het aanbod van hernieuwbare energiebronnen een voordeligere oplossing biedt die bovendien ook de wereldwijde klimaatdoelstellingen ondersteunt', zegt Catharina Hillenbrand Von Der Neyen, hoofdonderzoeker bij Carbon Tracker. 'Investeerders moeten deze nieuwe steenkoolprojecten dan ook de rug toekeren.'

Experts beschouwen het sluiten van de steenkoolcentrales, die broeikasgassen produceren, als een sleutelelement in de strijd tegen de klimaatopwarming. In vele Aziatische landen is de economie echter gestoeld op steenkool, terwijl de Verenigde Staten en Europa de transitie richting hernieuwbare energie al hebben ingezet.

De nieuwe steenkoolcentrales zijn goed voor zowat 300 gigawatt aan energie, het equivalent van de totale productiecapaciteit van Japan. Maar de extra uitstoot die die centrales met zich meebrengen, brengt de doelstelling om de temperatuurstijging tot anderhalve graad te beperken in gevaar. 'Deze laatste steenkoolbolwerken gaan tegen de stroom in, terwijl het aanbod van hernieuwbare energiebronnen een voordeligere oplossing biedt die bovendien ook de wereldwijde klimaatdoelstellingen ondersteunt', zegt Catharina Hillenbrand Von Der Neyen, hoofdonderzoeker bij Carbon Tracker. 'Investeerders moeten deze nieuwe steenkoolprojecten dan ook de rug toekeren.' Experts beschouwen het sluiten van de steenkoolcentrales, die broeikasgassen produceren, als een sleutelelement in de strijd tegen de klimaatopwarming. In vele Aziatische landen is de economie echter gestoeld op steenkool, terwijl de Verenigde Staten en Europa de transitie richting hernieuwbare energie al hebben ingezet.