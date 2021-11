Het gerecht in Botswana heeft in een arrest homoseksualiteit gedecriminaliseerd. Het verwerpt daarmee een beroep dat de conservatieve regering van het land had aangetekend. Dat maakt de High Court vandaag bekend.

In 2016 oordeelde de rechtbank van Gaborone, de hoofdstad van Botswana, dat wetten die de relatie tussen mensen van hetzelfde geslacht strafbaar stelden, moesten worden gewijzigd. Deze 'overblijfselen van het victoriaanse tijdperk onderdrukken een minderheid', aldus de rechtbank.

De beslissing werd gezien als 'historisch' omdat homoseksualiteit in veel Afrikaanse landen illegaal is. Maar in oktober tekende de regering beroep aan. Volgens hen moest het parlement en niet de rechter beslissen over de 'politieke kwestie'. Zonder succes, want het beroep werd verworpen.

Vele homoseksuele Botswanen hebben lang 'in voortdurende angst geleefd om ontdekt of gearresteerd te worden', zei rechter Ian Kirby toen hij de uitspraak voorlas. 'Dit heeft bij sommige mensen geleid tot depressie, suïcidaal gedrag, alcoholisme of drugsverslaving.'

Botswana is een van de Afrikaanse landen die homoseksualiteit uit het strafrecht heeft gehaald. De andere landen zijn Lesotho, Mozambique, Angola en de Seychellen. Zuid-Afrika is het enige Afrikaanse land waar mensen van hetzelfde geslacht met elkaar kunnen trouwen.

