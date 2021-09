De grote bosbranden in Rusland hebben een gebied zo groot als de helft van Duitsland verwoest. Dat meldt milieuorganisatie Greenpeace. Volgens Greenpeace gingen de voorbije maanden in Rusland 17,6 miljoen hectare bos en steppe in rook op. Daarmee werd het droevige record van 16 miljoen hectare uit 2012 verbroken.

Greenpeace gaat voor de berekening naar eigen zeggen uit van openbaar toegankelijke gegevens op basis van ruimtebeelden en klaagde aan dat deze satellietbeelden niet langer beschikbaar zijn. "De situatie is daarom moeilijk in te schatten", zegt Grihori Kuksin van Greenpeace in Moskou.

De Russische milieuactivist benadrukt ook dat de branden nog niet achter de rug zijn. Momenteel zijn er nog branden in het steppegebied in het zuiden. In de bossen zijn er minder branden ondertussen, omdat op sommige plaatsen al de eerste sneeuw gevallen is.

