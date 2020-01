In het zuidoosten van Australië is in de nacht van zaterdag op zondag lokale tijd een man omgekomen bij de bosbranden. Honderden huizen werden verwoest. Zaterdag was een 'vreselijke dag' door de extreme hitte en gevaarlijke omstandigheden, stellen de autoriteiten.

De 47-jarige man kwam om door een hartstilstand toen hij een vriend hielp zijn woning te beschermen in Batlow, ten zuidwesten van Canberra in de staat New South Wales (NSW), meldt de politie zondagochtend. Zaterdag liepen de temperaturen in de staten NSW, Victoria en Zuid-Australië op tot boven de 40 graden. In sommige delen van Sydney was het 48 graden en waren er windstoten tot 80 kilometer per uur.

Het is nog niet mogelijk om de exacte schade op te meten, maar volgens de autoriteiten zijn honderden huizen verwoest en is tienduizenden hectaren land opgebrand. Bepaalde delen van NSW zaten zondagochtend zonder stroom. In de staat woeden er 170 bosbranden. Voor twee geldt de noodtoestand.

'Het was een verschrikkelijke dag gisteren', stelt het hoofd van de landelijke brandweer (RFS) van NSW, Shane Fitzsimmons. Zondag zijn de temperaturen wat gedaald, maar toch zijn de omstandigheden nog 'wispelturig' in de buurt van verschillende bosbranden. In Victoria worden op verschillende plaatsen evacuaties uitgevoerd met hulp van het leger. In de staat zijn zondag zes mensen vermist. Er woeden vijftig branden, voor zes daarvan is het alarmniveau van kracht.

De Britse Queen Elizabeth II zegt dat ze 'diep bedroefd' is door de aanhoudende bosbranden in Australië en dat ze bidt voor de hulpverleners. Dat doet de 93-jarige monarch in een mededeling die Buckingham Palance zaterdagavond publiceerde.

'Mijn dankbaarheid gaat uit naar de hulpdiensten en iedereen die zijn eigen leven in gevaar brengt om gemeenschappen in nood te helpen', klinkt het. 'Prins Philip en ik denken aan en bidden voor alle Australiërs in deze moeilijke tijden'. Het laatste bezoek van de Queen aan Australië dateert van 2011. Australië is een voormalige Britse kolonie. Koningin Elizabeth II is nog het officiële staatshoofd van het land.

Stroomonderbreking dreigt in Sydney

De elektriciteitsbevoorrading in Sydney en in andere delen van de Australische staat New South Wales dreigt als gevolg van de bosbranden in het gedrang te komen. De bewoners krijgen de raad om onnodig elektriciteitsverbruik zo veel mogelijk te vermijden.

Matt Kean, de minister van energie van New South Wales, zegt dat de hoogspanningslijnen in de Snowy Mountains, in het zuiden van de staat, beschadigd zijn door de bosbranden. Hij verwacht daardoor vanaf 18 uur (lokale tijd) problemen met de elektriciteitsvoorziening.

Om stroomonderbrekingen te voorkomen, wordt aan de inwoners gevraagd om het gebruik van elektriciteit zo veel mogelijk te beperken. Zo wordt aangeraden om de pompen in zwembaden uit te schakelen, de lichten in onbemande kamers te doven en om geen was- en afwasmachines te gebruiken.

Paul Italiano, de directeur van energiebedrijf TransGrid, zegt dat er zich momenteel nog geen problemen voordoen. Het systeem staat wel 'onder druk', zo beklemtoont hij.

In de Australische staat New South Wales wonen in totaal acht miljoen mensen. Bijna twee derde daarvan woont in Sydney of in de voorsteden van de metropool.