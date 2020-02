De Britse eerste minister Boris Johnson wil fors gaan besparen bij de openbare omroep BBC. Dat meldt The Times zondag. Volgens de krant zal vooral stevig gesnoeid worden in het aantal radiozenders.

Johnson wil in de eerste plaats het financieringsmodel voor de omroep laten aanpassen. Hij wil dat de verplichte bijdrage via kijk- en luistergeld, omgerekend 185 euro per jaar, vervangen wordt door een meer vrijblijvend systeem van abonnementen. De inkomsten uit het kijk - en luistergeld zijn goed voor ongeveer 75 procent van het BBC-budget voor tv, radio en internet. Momenteel is het niet betalen van die bijdrage nog strafbaar.

Nog volgens The Times is Johnson ook van plan om stevig te knippen in het radio-aanbod van de openbare omroep. De BBC beschikt momenteel nog over 60 radiostations, maar een groot deel daarvan zou in de etalage worden gezet. Het netwerk van BBC bevat landelijke, regionale en lokale radiozenders, naast negen nationale tv-zenders die ook regionale programma's maken. De Britse eerste minister staat al langer kritisch tegenover de Britse openbare omroep. Hij verwijt het onder meer partijdig te zijn geweest in de aanloop naar de brexit.

