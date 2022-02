Secretaris-generaal Jens Stoltenberg zei op de Duitse zender ARD dat de NAVO een grootschalige aanval van het Russisch leger in Oekraïne verwacht. Volgens Boris Johnson, de Britse premier, dreigt 'de grootste oorlog in Europa sinds 1945'.

'Alles wijst erop dat Rusland een volledige aanval op Oekraïne plant', aldus NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg op de ARD.

Stoltenberg zei dat de Russische troepenopbouw aan de grens met Oekraïne voortduurt. 'Er worden geen troepen teruggetrokken, zoals Rusland aangeeft, integendeel, er komen nieuwe troepen bij'. Volgens de NAVO-chef zijn er bovendien aanwijzingen dat Rusland zich erop voorbereidt een voorwendsel te creëren voor een aanval op Oekraïne. Volgens de westerse landen heeft Rusland ruim 150.000 militairen verzameld aan de grens met Oekraïne. Moskou ontkent stellig dat het plannen heeft voor een invasie van zijn buurland.

Stoltenberg zit met zijn uitspraken op één lijn met wat VS-president Joe Biden vrijdag verklaarde. Biden zei ervan 'overtuigd' te zijn dat de Russische president Poetin nu beslist heeft tot een inval.

NAVO-personeel vertrekt

Door de uiterst gespannen situatie rond de crisis in Oekraïne heeft de NAVO de medewerkers van haar vertegenwoordiging in de hoofdstad Kiev teruggetrokken. Het personeel trekt naar Lviv, in het westen van Oekraïne, of keert terug naar Brussel. Dat is vernomen via een functionaris van het bondgenootschap.

'De veiligheid van ons personeel is primordiaal', aldus de functionaris. De NAVO-kantoren in Oekraïne blijven wel operationeel. Hoeveel medewerkers worden teruggetrokken, is niet duidelijk. Eerder hadden de Verenigde Staten al personeel van Kiev naar Lviv verhuisd.

Boris Johnson

Er zijn aanwijzingen dat Rusland 'de grootste oorlog in Europa sinds 1945' plant, zegt dan weer de Britse premier Boris Johnson in een interview met de BBC. 'Alle tekenen zijn er dat het plan in zekere zin al is begonnen.' Volgens de inlichtingendiensten is Rusland van plan Oekraïne binnen te vallen en de hoofdstad Kiev te omsingelen, aldus de eerste minister.

Johnson meldt dat de Amerikaanse president Joe Biden westerse leiders heeft verteld dat inlichtingendiensten verwachten dat Rusland Oekraïne niet alleen via het oosten, via de regio Donbas, binnenvalt, maar ook vanuit Wit-Rusland en vanuit de regio rondom Kiev. 'Ik ben bang om te zeggen dat het plan dat we zien iets is dat echt de grootste oorlog in Europa sinds 1945 zou kunnen zijn, alleen al qua omvang', zei de premier. Mensen moeten niet alleen rekening houden met het mogelijke verlies van Oekraïense levens, maar ook dat van 'jonge Russen', voegde hij eraan toe. Johnson sprak met de BBC na een ontmoeting met de Oekraïense president Volodimir Zelenski en vertelde de wereldleiders in een toespraak bij een veiligheidsconferentie in München dat elke invasie van Oekraïne door Rusland 'over de hele wereld zou echoën'. Het volledige interview wordt zondagmorgen uitgezonden op de BBC.

1500 schendingen

De waarnemers van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) hebben aan de frontlinie in het oosten van Oekraïne in 24 uur meer dan 1.500 schendingen van het staakt-het-vuren vastgesteld. Dat is een record voor dit jaar, hebben ze zaterdag laten weten in een communiqué.

In de regio van Donetsk ging het om 591 schendingen, in die van Loegansk werden 975 schendingen geregistreerd.

Het gewapende conflict tussen Kiev en pro-Russische separatisten in het oosten van Oekraïne startte na de annexatie van de Krim door Rusland in 2014. Meer dan 14.000 mensen zijn sindsdien om het leven gekomen. In 2020 kwamen Oekraïne, Rusland en de OVSE een bestand overeen. Door de dreiging van Russische inval in Oekraïne zijn de spanningen in de regio echter weer toegenomen.

'Alles wijst erop dat Rusland een volledige aanval op Oekraïne plant', aldus NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg op de ARD.Stoltenberg zei dat de Russische troepenopbouw aan de grens met Oekraïne voortduurt. 'Er worden geen troepen teruggetrokken, zoals Rusland aangeeft, integendeel, er komen nieuwe troepen bij'. Volgens de NAVO-chef zijn er bovendien aanwijzingen dat Rusland zich erop voorbereidt een voorwendsel te creëren voor een aanval op Oekraïne. Volgens de westerse landen heeft Rusland ruim 150.000 militairen verzameld aan de grens met Oekraïne. Moskou ontkent stellig dat het plannen heeft voor een invasie van zijn buurland.Stoltenberg zit met zijn uitspraken op één lijn met wat VS-president Joe Biden vrijdag verklaarde. Biden zei ervan 'overtuigd' te zijn dat de Russische president Poetin nu beslist heeft tot een inval. Door de uiterst gespannen situatie rond de crisis in Oekraïne heeft de NAVO de medewerkers van haar vertegenwoordiging in de hoofdstad Kiev teruggetrokken. Het personeel trekt naar Lviv, in het westen van Oekraïne, of keert terug naar Brussel. Dat is vernomen via een functionaris van het bondgenootschap.'De veiligheid van ons personeel is primordiaal', aldus de functionaris. De NAVO-kantoren in Oekraïne blijven wel operationeel. Hoeveel medewerkers worden teruggetrokken, is niet duidelijk. Eerder hadden de Verenigde Staten al personeel van Kiev naar Lviv verhuisd. Er zijn aanwijzingen dat Rusland 'de grootste oorlog in Europa sinds 1945' plant, zegt dan weer de Britse premier Boris Johnson in een interview met de BBC. 'Alle tekenen zijn er dat het plan in zekere zin al is begonnen.' Volgens de inlichtingendiensten is Rusland van plan Oekraïne binnen te vallen en de hoofdstad Kiev te omsingelen, aldus de eerste minister.Johnson meldt dat de Amerikaanse president Joe Biden westerse leiders heeft verteld dat inlichtingendiensten verwachten dat Rusland Oekraïne niet alleen via het oosten, via de regio Donbas, binnenvalt, maar ook vanuit Wit-Rusland en vanuit de regio rondom Kiev. 'Ik ben bang om te zeggen dat het plan dat we zien iets is dat echt de grootste oorlog in Europa sinds 1945 zou kunnen zijn, alleen al qua omvang', zei de premier. Mensen moeten niet alleen rekening houden met het mogelijke verlies van Oekraïense levens, maar ook dat van 'jonge Russen', voegde hij eraan toe. Johnson sprak met de BBC na een ontmoeting met de Oekraïense president Volodimir Zelenski en vertelde de wereldleiders in een toespraak bij een veiligheidsconferentie in München dat elke invasie van Oekraïne door Rusland 'over de hele wereld zou echoën'. Het volledige interview wordt zondagmorgen uitgezonden op de BBC. De waarnemers van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) hebben aan de frontlinie in het oosten van Oekraïne in 24 uur meer dan 1.500 schendingen van het staakt-het-vuren vastgesteld. Dat is een record voor dit jaar, hebben ze zaterdag laten weten in een communiqué.In de regio van Donetsk ging het om 591 schendingen, in die van Loegansk werden 975 schendingen geregistreerd. Het gewapende conflict tussen Kiev en pro-Russische separatisten in het oosten van Oekraïne startte na de annexatie van de Krim door Rusland in 2014. Meer dan 14.000 mensen zijn sindsdien om het leven gekomen. In 2020 kwamen Oekraïne, Rusland en de OVSE een bestand overeen. Door de dreiging van Russische inval in Oekraïne zijn de spanningen in de regio echter weer toegenomen.