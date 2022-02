'Hij zit er nog steeds. Maar hij zat niet stil. Toen ik een paar weken geleden naar Nederland ging, was Londen druk doende de laatste uren van Boris Johnsons heerschappij af te tellen', schrijft Lia Van Bekhoven vanuit Londen. 'Maar bij mijn terugkeer blijkt dat de Britse premier een zetelklever van niveau is. En dat ik veel gemist heb.'

Begin deze maand beschuldigt de Britse premier zijn opponent Keir Starmer er in het parlement van 's lands meest notoire pedofiel Jimmy Savile niet vervolgd te hebben toen Starmer openbaar aanklager was. De Labourleider droeg in zijn vorige baan echter geen verantwoordelijkheid voor het besluit om Savile op vrije voeten te laten. De voorzitter van het Lagerhuis tikt de regeringsleider op de vingers. Slachtoffers van Savile eisen dat de premier zijn excuses aanbiedt. Johnson weigert.

...

Begin deze maand beschuldigt de Britse premier zijn opponent Keir Starmer er in het parlement van 's lands meest notoire pedofiel Jimmy Savile niet vervolgd te hebben toen Starmer openbaar aanklager was. De Labourleider droeg in zijn vorige baan echter geen verantwoordelijkheid voor het besluit om Savile op vrije voeten te laten. De voorzitter van het Lagerhuis tikt de regeringsleider op de vingers. Slachtoffers van Savile eisen dat de premier zijn excuses aanbiedt. Johnson weigert. Voor degenen die zoeken naar een voorbeeld van gaslighting, of psychische manipulatie, zoek niet verder. Starmer is beschuldigd van een onwaarheid met als opzet reputatieschade te veroorzaken. Als de Labourleider kort daarna het parlement uitloopt wordt hij belaagd door samenzweerders die uit de donkerste spelonken van de web gekropen zijn om hem met de dood te bedreigen. De Labourleider zou 'pedofielen beschermen'. De politie moet Starmer op straat beschermen. Sommige van Johnsons naaste medewerkers zeggen dat hun baas te ver gegaan is. Ze vragen hem zich te verontschuldigen, zo niet dan stappen ze op. Johnson weigert. Hij is verkeerd begrepen. De Britse media zijn het probleem. Politiek adviseur Munira Mirza, die veertien jaar voor Johnson werkt, vertrekt. Vier collega's volgen. De regeringsleider houdt een peptalk voor de overgebleven medewerkers. Hij citeert de filosoferende aap Rafiki uit de Disney-film The Lion King. 'Verandering is goed', zegt de Britse premier. 'Verandering is noodzakelijk, ook als het moeilijk is'.Een paar ministers verdedigen 's lands regeringsleider met opmerkingen als 'harde taal is gebruikelijk in de politiek'. Waarna Johnson probeert zijn valse aantijgingen over Starmer toch maar in te trekken. Maar niet volledig. Anonieme hoofdpersonen uit de Conservatieve Partij spreken van 'een shitshow' en 'politieke Armageddon'. 'Je kan het zo absurd niet bedenken, of Boris kan het altijd nog erger maken' En ook: 'Boris is het probleem niet, maar de partij die hem tot leider koos'. Minstens vijftien fractieleden hebben dan het vertrouwen in Johnson opgezegd. Er zijn er 54 nodig om verkiezingen uit te schrijven voor een nieuwe leider. 'Je zult met militaire tanks moeten komen om me uit Downing Street te halen', waarschuwt Johnson politieke vrienden. Waarop zanger James 'You're beautiful' Blunt op Twitter vraagt 'of alle huidige en vorige soldaten van legereskader D me kunnen contacteren. Ik ben iets aan het opzetten'. Johnson benoemt Lynton Crosby, de Australische mannetjesmaker die hem eerder aan verkiezingsoverwinningen hielp, als zijn nieuwe imago-strateeg. Dit komt als een verrassing voor Johnsons medewerkers in Downing Street én voor Crosby zelf, die van niets blijkt te weten. 'Als Johnson belt ben ik niet te beroerd de telefoon op te nemen', zegt de verkiezingsgoeroe, 'maar ik ga niet meer voor hem werken'. De nieuwe communicatiedirecteur in Downing Street, die ook sinds begin deze maand aan de slag is, is een oude bekende van de premier. Guto Harri, een vroegere BBC-journalist, werkte al voor Johnson toen de laatste burgemeester van Londen was. 'Ik liep zijn werkkamer binnen, salueerde en zei: premier, Guto Harri meldt zich', vertelt Harri over zijn recente aanstelling. 'Hij stond op van achter zijn bureau en we moesten allebei lachen. Toen vroeg ik: 'Ga je dit overleven, Boris?', en hij begon te zingen in een diepe stem 'I will Survive'. En natuurlijk moedigde hij mij aan om dat te beantwoorden met 'You've got all your life to live', waarop hij antwoordde, 'I've got all my love to give'. Dus we hadden lol met Gloria Gaynor'.'Het Britse parlement is volgende week terug van reces.