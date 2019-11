De interim-regering van Bolivia heeft dinsdag een ambassadeur in de Verenigde Staten aangeduid, elf jaar nadat La Paz en Washington te midden een zware diplomatieke crisis elk de ambassadeur van het andere land naar huis stuurden.

Minister Karen Longaric gaf naar eigen zeggen aan de Amerikaanse regering de naam van Walter Oscar Serrate door. De benoeming van Serrate moet nog worden goedgekeurd door de Boliviaanse Senaat. Het nieuws werd bekendgemaakt door het Boliviaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Voormalig president Evo Morales, die op 10 november ontslag nam en sindsdien in Mexico in ballingschap verblijft, wees in 2008 de Amerikaanse ambassadeur Philip Goldberg uit. Morales beschuldigde de diplomaat er indertijd van het protest tegen de regering te hebben aangemoedigd. Goldberg zou ook 'verdeeldheid' hebben gezaaid door vergaderingen te beleggen met gouverneurs van de oppositie die, volgens La Paz, de separatistische plannen in het oosten van het land steunden. Washington reageerde op de uitwijzing door ook de Boliviaanse ambassadeur, Gustavo Guzman, prompt de deur te wijzen.

De beslissing van Morales inspireerde diens politieke bondgenoot, de Venezolaanse president Hugo Chavez (1999-2013) om op zijn beurt de Amerikaanse ambassadeur in Venezuela, Patrick Duddy, het land uit te zetten.