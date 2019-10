'De afgelopen jaren hebben politici, media en activisten een negatief beeld over boeren geschetst.'

In Nederland komen duizenden boeren dinsdag naar Den Haag voor een demonstratie op het Malieveld. Organisator Agractie verwacht 10.000 boeren, van wie er ruim 2.000 met hun landbouwvoertuig komen. De eerste boeren waren maandagavond al vanuit het noorden van het land met hun voertuigen op weg.

Door het protest is een chaotische situatie op de Nederlandse wegen ontstaan. Een woordvoerder van de ANWB meldt dat er in totaal bijna 500 kilometer file staat. Dat is vooral een gevolg van het boerenprotest, maar ook zijn er enkele ongelukken geweest.

Het is langzaam rijden op de A2 tussen Den Bosch en Utrecht en op de A12 bij Utrecht en Den Haag. Verder is het druk op de A28 bij Utrecht en rijdt het verkeer langzaam op de A15 tussen knooppunt Deil en Hardinxveld-Giessendam.

De boeren demonstreren omdat ze boos zijn op de politiek, maar ook op de samenleving. 'De afgelopen jaren hebben politici, media en activisten een negatief beeld over boeren geschetst. Wij zijn geen dierenmishandelaars en milieuvervuilers; we hebben hart voor ons bedrijf', stellen ze.

Verder wordt gedemonstreerd tegen onder meer de gedwongen inkrimping van de veestapel, voor onafhankelijke metingen van CO2 en stikstof en voor duidelijkheid over het landbouwbeleid op de lange termijn.

De gemeente Den Haag laat 75 tractoren onder voorwaarden toe tot het Malieveld in centrum van de stad. Andere boeren moeten hun landbouwvoertuig parkeren bij het stadion van voetbalclub ADO Den Haag of op het strand van Scheveningen. De Nederlandse minister van Landbouw Carola Schouten woont de demonstratie op het Malieveld bij en wil in gesprek gaan met de boeren.